Cine este Adrian Tâmplaru și care sunt legăturile lui cu Alex Bodi. A fost locotenentul lui Ion Clămparu, zis și „Cap de porc”, cel mai temut interlop român (VIDEO)

Miercuri dimineață, DIICOT a efectuat o operațiune de amploare, constând în 619 misiuni la nivelul întregii țări, vizând investigarea mai multor infracțiuni. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a catalogat operațiunea drept „ziua Z, o zi importantă pentru combaterea infracționalității în România”.

În cadrul acestor misiuni, au fost vizați și celebrul interlop Adrian Tâmplaru, precum și Alex Bodi (soțul Biancăi Drăgușanu și finul interlopului sibian), care a fost ridicat de mascați din vila pe care o are închiriată în localitatea Voluntari, jud. Ilfov.

Soțul Biancăi Drăgușanu, Alex Bodi și temutul său naș de cununie, interlopul sibian Adrian Tâmplaru, au fost duși la audieri într-un caz de proxenetism, trafic de persoane și cămătărie.

Interlopul Adrian Tâmplaru, unul din liderii lumii interlope din Sibiu, i-a fost părinte spiritual lui Alex Bodi la cea de-a doua căsătorie. Cei doi au dezvoltat în ultimii ani o relație foarte apropiată, mergând împreună inclusiv în vacanțele exclusiviste.

Din datele existente până în prezent, Adrian Tâmplaru, în timp ce era în penitenciar, în perioada 2008 – 2011, ar fi folosit rețelele sociale, alături de alți deținuți, în scopul recrutării unor tinere pentru a practica prostituția, promițându-le un viitor mai bun sau un loc de muncă mai avantajos. Astfel s-ar fi pus bazele unei grupări infracționale specializate în principal pe traficul de persoane, trafic de minori și proxenetism.

Gruparea s-ar fi extins și în străinătate, în Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia, Elveția, Austria, iar fetele ar fi fost obligate să practice prostituția în diverse cluburi de noapte. Potrivit DIICOT, victimele care refuzau acest lucru erau sechestrate și supuse unor violențe extreme. În cele mai multe cazuri, fetele erau ținute în imobile închiriate de către liderul grupării, permanent supravegheate.

