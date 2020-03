Cine este bărbatul din Piatra Neamț răpus de coronavirus: Amintiri despre omul care și-a dedicat întreaga viață sportului românesc

A treia victimă făcută de Covid-19 în România este Vasile Ouatu, fostul patron al campioanei feminine de volei Unic Piatra Neamț.

Fostele jucătoare, dar și staff-ul cu care acesta a lucrat plând dispariția bărbatul de 70 de ani care și-a dedicat întreaga viață sportului românesc.

Ouatu a ajuns în lumea sportivă întâmplător, pe vremea regimului comunist. În 1988, el era director de magazin, dar secretaruld e partid a decis mutarea lui în fruntea echipei de volei. Atât de mult s-a atașat de acest sport, pe care l-a cunoscut dintr-o întâmplare, încât a rămas aici până la moarte, conducând echipa în prima ligă și mai apoi către titlul de campioană.

De altfel, Unic Piatra Neamț a fost singura echipă din România care a câștigat Cupa Balcanică, în 2010, notează GSP.ro.

Una dintre cele mai hazlii întâmplări petrecute sub șefia lui Ouată are de-a face cu echipamentul jucătoarelor.

„ După ce am ieșit campioni, țin minte că ne-am dus la o firmă din Piatra Neamț să facem echipamente de joc noi. Era perioada în care se juca în acei chiloți, tip slip de baie. S-au luat mărimile, au venit tricourile, dar nu știu de ce, erau foarte strânse pe corp și scurte. Când fetele săreau la fileu, erau pe jumătate dezbrăcate. A venit la mine după primul meci, ce m-a certat, că ce echipament am luat! Au venit însă oamenii din tribună la el și l-au felicitat pentru echipament, iar el îi întreba: «Vă place, mă, vă place?». Tot sezonul am jucat așa, spre deliciul spectatorilor", a povestit pentru sursa citată Eugen Banciu, fost team managerul echipei din Piatra Neamț între 1999 și 2011.

Un fost angajat al echipei de volei povestește și cum îi ademenea ‘nea Vasile’ pe arbitrii internaționali, până ajungeau să cânte ‘Haide Unic!’

„ Îmi aduc aminte că jucam un meci în cupele europene. Aveam doi arbitri din Austria. Ăștia veneau din Vest, oameni cu bani, erau sobri. Nea Vasile știa însă cum să-i ia. I-a dus la el la restaurant, i-a omenit cum se cuvine, iar pe la cinci dimineața cântau ăia ‘Haide Unic!’ și fluturau fularele echipei noastre. Normal că am câștigat cu 3-0", spune el.

La Piatra Neamț nu erau deloc contracte mari, dar meciurile se jucau pe prime importante.

„ Motiva fetele prin prime mari. Ajunsese să le dea 10 dolari la fiecare as și la fiecare blocaj. Banii îi dădea imediat sau cel mai târziu a doua zi", a povestit Baciu.

Vasile Ouatu va rămâne mereu și în memoria lui Cotinel Stan, antrenorul echipei naționale în anii 2000.

„ Am jucat la Piatra Neamț campania de calificare la Mondialul din Germania 2002. Am bătut atunci Cehia, Ucraina și Ungaria și ne-am clasat pe primul loc. Nea Vasile, suflet mare, a dat bani mulți din buzunar ca să fie bine. Am avut atunci toate condițiile la Piatra Neamț, orice aveam nevoie, omul făcea rost”, a povestit Costinel Stan.

Stan povestește cum a obținut o sponsorizare de la un mare producător de vopsele, după ce Nea Vasile i-a sugerat să-l lase să bată la sportul lui preferat.

„ Țin minte că ne-am dus împreună la un producător important de vopseluri ca să ne sponsorizeze. Mi-a zis: Auzi, ăsta joacă tenis de câmp. Îl lași să te bată, ca să ne dea bani!. Așa am făcut, numai că respectivul a început să se laude și să ne ia la mișto! A venit Vasile lângă mine și mi-a zis: Dă-i încolo de bani! Bate-l pe ăsta că m-a enervat cumplit!", a adăugat Costinel Stan, adăugând că la Mondilae, Vasile Ouatu a fost tercut ca doctor, pentru că nu mai era loc și pentru el în delegația oficială.

Tot Costinel Stan își aduce aminte de un alt episod petrecut cu doi arbitri din București, cărora Ouatu le servea ceaiuri în noul său local deschis la Piatra Neamț.

„ Vasile Ouatu tocmai își deschisese o pizzerie și avea și tot felul de ceaiuri acolo. Ceai de stomac, ceai pentru bilă, ceai de ficat. Și i-a pus pe arbitri să guste din fiecare. Băieții, care erau și drinkuitori, i-au spus la un moment dat, de la obraz: Nea Vasile, cu ceai vrei să scapi dumneata de la retrogradare?. Au trecut apoi pe lichide cu multe grade și s-a rezolvat problema", a povestit Costinel Stan.

De asemenea, una dintre cele mai emoționante mărturisiri despre Ouatu este cea a Angelei Chivorchian Harbuz, fiica fostului președinte de la fotbal, Gheorghe Chivorchian.

Ea spune că a ajuns mare campioană la volei datorită celui care a fost Vasile Ouatu.

„ Mă scuzați, dar nu pot să vorbesc de omul ăsta la trecut! Datorită dânsului am ajuns eu să practic volei. M-a văzut că sunt înaltă, făceam handbal pe atunci, și atât m-a bătut la cap că m-am dus la volei. Mi-a plăcut enorm. Așa am ajuns să joc mai târziu la Piatra Neamț", a povestit Angela.

"Voleiul a fost pasiunea vieții lui. Și-a dat sufletul ca să fie bine. Reușise să creeze la echipă o atmosferă incredibilă, la fel și în tribune. Ne spunea mereu: Fetelor, la Piatra Neamț și pereții ne ajută!. Și parcă chiar așa era", a încheiat fostul căpitan al Unicului.

Vasile Ouatu a murit, duminică, la vârsta de 70 de ani din cauza infectării cu Covid-19. El avea și alte boli grave, printre care diabet și hipertensiune arteriala. (Detalii AICI)