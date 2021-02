Cine este Emma Coronel Aispuro, soția lui El Chapo arestată în SUA

Emma Coronel Aispuro, soția narcotraficantului mexican „El Chapo” Guzman, a fost arestată luni pe un aeroport din Virginia, SUA, pe baza unor acuzații de trafic internațional de droguri, conform anunțului făcut de Departamentul american de Justiție. Mai mult decât atât, ei i se mai impută și că ar fi complotat la două dintre evadările soțului său, ambele în Mexic – una în 2015, iar alta înainte ca acesta să fie extrădat către Statele Unite, în ianuarie 2017.

Emma Coronel Aispuro a devenit soția lui „El Chapo” când avea doar 18 ani

Astăzi în vârstă de 31 de ani, Emma Coronel Aispuro are dublă-cetățenie, americană și mexicană, și este o fostă regină a frumuseții, care s-a născut în statul american California, în 1989. Ea s-a măritat cu Guzman Loera în 2007, aparent la a 18-a sa aniversare, notează The Sun. Între ea și soțul ei există o diferență de vârstă mai mare de 30 de ani – El Chapo are 63 de ani, fiind născut în 4 aprilie 1957.

Aispuro este fiica unui crescător de vite, pe numele său Ines Coronel Barreras, și a lui Blanca Estela Aispuro. Guzman Loera s-a îndrăgostit de ea în 2007, când a văzut-o la un concurs de frumusețe în Durango, Mexic. Se crede că El Chapo și-a folosit influența pentru a se asigura că ea va fi câștigătoarea Coffee and Guava Festival, la care participa.

Totuși, cum a ajuns fata unui crescător de vite în brațele unui narcotraficant? Ei, bine, se crede că părinții ei au fost departe de a fi inocenți. Tatăl său ar fi crescut marijuana și maci de opium, iar unchiul său se număra printre cei mai de încredere oameni ai lui El Chapo, Ignacio „Nacho” Coronel, la rândul său „un lord al drogurilor”. Atât tatăl Emmei, cât și fratele ei, Omar, ar face parte din cartel, fiind gangsteri de nivel mediu, spun informațiile invocate de The Sun.

În timpul procesului prin care a trecut El Chapo la New York – și care a culminat cu condamnarea sa la închisoare pe viață – Aispuro a captat atenția reflectoarelor cu ținutele sale extravagante și cu atitudinea față de soțul ei, ocazie cu care a auzit detalii lugubre despre crimele și violurile în care a fost implicat El Chapo, dar și despre faptul că a spionat-o atât pe ea, cât și pe alte amante.

Cu toate acestea, Emma Coronel Aispuro i-a rămas loială, potrivit BBC, iar la finalul procesului a declarat: „Nu îmi cunosc soțul drept persoana pe care ei încearcă să mi-o prezinte, ci mai degrabă îi admira drept omul pe care l-am cunoscut și cu care m-am măritat”.

Unul dintre capetele de acuzare îndreptate împotriva Emmei Coronel Aispuro se referă la implicarea sa în celebra evadare a lui El Chapo din închisoarea mexicană de maximă securitate Altiplano, din 2015, când copiii săi au cumpărat o proprietate în apropierea penitenciarului și au stabilit locația exactă a tatălui lor, folosind un ceas GPS pe care l-au strecurat în închisoare. Cu ajutorul unei motociclete de mici dimensiuni, „El Chapo” avea să scape printr-un tunel săpat între cele două locații.