Cine este Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei care ieri nu știa datele la zi privind situația infectărilor cu noul coronavirus

Gheorghe Cojanu a fost surpins de către jurnalişti că nu ştia nici la 10 ore de la comunicarea publică a datelor oficiale despre situația la zi a epidemiei de coronavirus, care este numărul de noi infectări din oraşul de care răspunde. Prefectul şi-a motivat greşeala, spunând că se afla la cumpărături şi a admis că se mai „bâlbâie" în comunicarea publică pentru că este permanent „în tensiune".

“Dacă vedem o incidenţă sub trei nu mai luăm măsuri, dar trebuie să informăm, iar Comitetul să fie de acord că nu mai putem lua măsuri pe care să le anulăm în câteva ore. (…) Evident, noi am pus această problemă şi am spus, Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă va fi convocat oricum. Dacă va scădea rata de incidenţă sub trei, noi tot trebuie să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, că aşa ne impune legea, îl informăm că a fost astăzi 3,02 şi ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeaşi şedinţă să le anulăm”, a transmis Cojanu, la Digi24.

Prefectul s-a mai contrazis cu premierul și în privința paturilor de ATI pentru bolnavii de COVID. Gheorghe Cojanu a declarat că în București nu mai sunt locuri la Terapie Intensivă, în vreme ce Ludovic Orban a spus că sistemul medical e la 75% din capacitate și nu paturile de ATI sunt problema, ci personalul medical, acolo suntem pe minus

Cine este Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei

Gheorghe Cojanu a fost numit prefect de Bucureşti în a doua jumătate a lunii mai a acestui an. Anterior, a fost inspector guvernamental, potrivit CV-ului.

În 2005, el a ocupat funcția de șef al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 4, potrivit Libertatea.

Potrivit declarației sale de avere, Cojanu are trei terenuri intravilane în Câmpulung Muscel, Azuga și București, achiziționate între 1997 și 2001, două proprietăți în București și în Azuga pe numele soției, una cumpărată și una construită în regie proprie, și un autoturism cumpărat în 2016. El are în bănci mai multe depozite bancare: 38.275 de euro, 30.414 lei, 64.432 de euro, 13.210 lei, precum și titluri de stat, certificate și obligațiuni de 73.250 de lei și 123.000 de lei la trezoreria sectorului 4.

Ludovic Orban, reacţie după declaraţia prefectului capitalei

Ludovic Orban susţine că nu este la curent cu ceea ce a declarat Gheorghe Cojanu, însă este de acord că prefectul Capitalei ar trebui să ştie tot ce se întâmplă la nivel instituţuional. Mai mult decât atât, Orban spune că va fi făcută o evaluare a activităţii în urma căreia se vor lua deciziile în consecinţă.

Gabriela Firea și Victor Ponta au reacţionat dur în urma declaraţiei făcute de prefect

Prefectul PNL al Capitalei, din concediu, a anuntat aseara la un post de televiziune ca "era la cumparaturi" si nu stia numarul de infectari si nici daca Bucurestiul trebuie sa treaca in scenariu rosu cu scolile, adica toti elevii sa studieze on-line. Atata lipsa de responsabilitate si chiar de umanitate, rar mi-a fost dat sa intalnesc!", a scris aceasta pe pagina personală de Facebook. Toate acestea vin după ce Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei a anunţat la un post de televiziune că nu ştie care este numărul de infectări cu noul coronavirus în Capitală.

Îngrijorător este faptul că răspunsul prefectulul a venit după ce, cu câteva ore înainte, a mai fost întrebat la acelaşi post de televiziune despre situaţia epidemiologică.

Totodată, Victor Ponta a spus că 'incompetența și prostia ucid mai multe victime decât la Colectiv'.