Cine este medicul care a înlocuit-o pe Carmen Dorobăț din funcția de manager al Spitalului de boli infecțioase din Iași

Medicul Carmen Dorobăț a fost înlocuită din funcția de manager al spitalului de boli infecțioase din Iași cu Florin Roşu, şeful ATI al spitalului.

Noul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi are manager nou, o altă schimbare fiind şi la Spitalul de Pediatrie „Sf. Maria” din Iaşi, relatează Agerpres.

Florin Roșu, noul manager al Spitalului de boli infecțioase din Iași

Odată cu numirea, medicului anestezist Florin Roşu i-a fost înmânat şi Ordinul Meritul Sanitar. Distincţia a fost acordată în semn de recunoaştere a eforturilor depuse de echipă medicală de la Spitalul de Boli Infecţioase în lupta pentru combaterea şi prevenirea infectării cu SARS-CoV-2.

„Astăzi, prin dispoziţia Consiliului Judeţean, mulţumind încă o dată întregii echipe de la Spitalul de Boli Infecţioase Sf Parascheva pentru tot ceea ce au făcut în această perioadă cu rezultate remarcabile nu doar pentru judeţul nostru, salvând vieţi, oferim acest ordin Meritul Sanitar Spitalului de Boli Infecţioase şi tuturor cadrelor medicale şi sanitare. Domnule doctor Florin Roşu vi-l ofer dumneavoastră, odată cu mandatul de a conduce Spitalul de Boli Infecţioase. Dr. Florin Roşu este şeful Secţiei de ATI din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase. Este cel care împreună cu echipa medicală a făcut minuni cu acea improvizaţie de spital de la Leţcani, salvând vieţi”, a declarat Costel Alexe.

Florin Roşu a fost numit în această funcţie după ce fostul manager, dr Carmen Dorobăţ, a primit interdicţia de a mai deţine funcţii de conducere şi să predea în mediul universitar de stat sau privat, după ce a fost condamnată într-un dosar de luare de mită din 2015, când era profesor la UMF Iaşi.

„Sunt anumite deficienţe. Sunt departamente care nu funcţionează aşa cum ne-am dori. Sunt sigur că în cel mai scurt timp le vom operaţionaliza. E vorba de departamentul Juridic, Departamentul Achiziţii şi o parte din Departamentul Resurse Umane”, a răspuns noul manager al Spitalului de Boli Infecţioase.

O altă schimbare anunțată de Alexe

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, preşedintele CJ Iaşi a anunţat că a fost schimbată şi conducerea Spitalului de Pediatrie „Sf. Maria” din Iaşi.

Tot prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi am desemnat un nou director la Spitalul de Copii, Alina Belu, absolventă a UMF Iaşi, bioinginer, angajată a unităţii medicale. Practic, Alina Belu a crescut în Spitalul de Copii. Încă din ultimul an de facultate fiind angajată ca registrator, urmând toate etapele. Astăzi, având şi experienţă de management medical, un om cu 18 ani de activitate în spital are misiunea nobilă şi ingrată totodată, de a readuce un management de performanţă. Sunt foarte bucuros că împreună cu echipa de la CJ am reuşit să oferim ieşenilor manageri de calitate, pregătiţi la universitatea de medicină din Iaşi”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.