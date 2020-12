Cine este Nicolae Ciucă, premierul interimar desemnat după demisia lui Ludovic Orban

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că își depune mandatul de prim-ministru, luni seară. Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, a fost desemnat premier interimar de președintele României, Klaus Iohannis.

Cine este Nicolae Ciucă, premierul interimar al României

Generalul Nicolae Ciucă s-a născut la 7 februarie 1967, în localitatea Pleniţa, judeţul Dolj. A absolvit Liceul Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, în 1985, şi Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Nicolae Bălcescu de la Sibiu, în 1988.

În perioada august 1988 - martie 1989 a fost comandant de pluton lansare la Regimentul 26 Mecanizat Rovine, Craiova, iar în perioada martie 1989-septembrie 1992, a fost comandant de pluton cercetare şi instrucţie la Batalionul 121 Cercetare, Craiova.

Din septembrie 1992 până în octombrie 1993 a fost ofiţer de stat major în Biroul operaţii, batalionul 121 Cercetare, Craiova; în perioada iulie 1995-mai 1996, a fost ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată Rovine, Craiova.

Începând din mai 1996 până în mai 1997, Nicolae Ciucă a fost ofiţer de stat major în cadrul misiunii UNAVEM III, Angola, apoi, în perioada mai 1997-noiembrie 1998, a fost ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată Rovine, Craiova. Comandant al Componentei Terestre la Exerciţiul multinaţional Blue Danube 2000; noiembrie 1998 – februarie 2001 – şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab, Craiova.

În 1990 a urmat Cursul de perfecţionare de comandanţi companii cercetare, la Făgăraş. A urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, specialitatea Arme Întrunite, în perioada 1993-1995.

Peste 10 ani, a urmat cursul PSO (operaţii în sprijinul păcii), Centrul PfP, Bucureşti, şi cursul de limbă engleză, Academia Forţelor Terestre, Sibiu, iar în 2001, a participat la cursul JOINT şi operaţii multinaţionale, Centrul PfP, Bucureşti, Colegiul de război, trupe de uscat, şi a obţinut masterul în Studii Strategice. Tot în anul 2000 a îndeplinit funcţia de şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie – rezervă strategică SACEUR, iar în 2001 a fost comandant al Batalionului 26 Infanterie – rezervă strategică SACEUR, participă la exerciţiul multinaţional Dynamic Response, Bosnia şi Herţegovina; februarie 2001 – octombrie 2004 – comandant al Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab, Craiova.

Din iunie 2002 până în ianuarie 2003 – comandant al batalionului românesc participant la misiunea Enduring Freedom, Afganistan. În 2003 a fost conducător/director al exerciţiului OCE/EXDIR, în cadrul misiunii ISAF.

În anul 2003 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe militare, cu lucrarea Dimensiunea angajării Armatei României în operaţii întrunite multinaţionale, UNAP, Bucureşti, iar în anul 2004 a urmat Cursul de relaţii civili militari în Europa de Est şi Asia Centrală, Hulburt Field, Florida – SUA.

Doi ani mai târziu, a urmat Cursul de limba engleză – terminologie NATO, York Sr. John University, iar în anul 2006 şi-a aprofundat cunoştinţele, absolvind, în SUA, Colegiul de război, trupe de uscat, şi a obţinut masterul în Studii Strategice.

În 2012 a absolvit cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale Securitate şi bună guvernare – Colegiul Naţional de Apărare.

Nicolae Ciucă a mai ocupat următoarele funcţii:

- ianuarie 2004-iulie 2004 – comandant al batalionului infanterie participant la misiunea din Irak;

- octombrie 2004-octombrie 2006 – şef operaţii, Brigada 2 Infanterie Rovine, Craiova;

- octombrie 2006-martie 2007, împuternicit şef de stat major, Brigada 2 Infanterie Rovine, Craiova;

- martie 2007-februarie 2009 – locţiitor al comandantului Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată Unirea Principatelor, Focşani;

- februarie 2009-ianuarie 2011 – comandant al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată Unirea Principatelor, Focşani;

- ianuarie 2011-ianuarie 2014 – comandant, Divizia 2 Infanterie Getica, Buzău;

- ianuarie 2014-octombrie 2014- şef al Statului Major al Forţelor Terestre.

În perioada octombrie 2014-1 ianuarie 2015 a fost locţiitor al şefului Statului Major General, iar în perioada 1 ianuarie 2015-28 octombrie 2019 – şef al Statului Major General.

Pe 4 noiembrie 2019 a fost numit ministru al Apărării Naţionale.

Pentru rezultatele obţinute de-a lungul carierei a fost distins cu mai multe distincţii şi decoraţii:

- Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler,

- Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer,

- Ordinul Naţional Pentru Merit în Grad de Ofiţer,

- Ordinul Naţional Pentru Merit în Grad de Cavaler,

- Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor,

- Semnul Onorific în Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate,

- Medalia ONU,

- Emblema Onoarea Armatei României,

- Emblema de Onoare a Statului Major General,

- Emblema de Onoare a Forţelor Terestre,

- Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene,

- Emblema de Onoare a Forţelor Navale,

- Emblema de Onoare a Informaţiilor Militare,

- Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii,

- Emblema de Onoare a Logisticii,

- Emblema de Onoare a Medicinei Militare, Ordinului Naţional de Merit al Republicii Franceze, în grad de Comandor,

- Emblema de merit În Serviciul Armatei României cls. a III-a,

- Emblema de merit În Slujba Păcii cls. a III-a,

- Emblema de merit Ştiinţa Militară cls. I-a, Titlul onorific de Militar Veteran pentru militari.

De asemenea, a fost distins cu Medalia pentru Merit, SUA, şi Medalia de Onoare a Forţelor pentru Operaţii Speciale ale Statelor Unite ale Americii.

Ludovic Orban: Am decis să demisionez din funcția de prim-ministru

„Am luat astăzi decizia de a îmi depune mandatul de Prim-Ministru. Voi rămâne președinte al Partidului Național Liberal și voi coordona eforturile de constituire a unei majorități parlamentare de centru-dreapta. Doresc, în primul rând, să mulțumesc tuturor românilor care au participat la alegerile parlamentare și, în special, celor care au încredițat votul lor candidaților susținuți de PNL. Responsabilitatea de care ați dat dovadă mergând la vot și opțiunea pe care ați exprimat-o în majoritate ne permit să privim cu optimism spre viitor”, a scris Ludovic Orban, luni seară, pe Facebook.

Chiar dacă procentul obținut de PNL este sub așteptările liberalilor, spune Ludovic Orban, „putem spune că obiectivul principal, acela de a ține PSD în afara guvernării, a fost atins. Noul parlament va putea genera o coaliție a forțelor de centru-drepta care să fie învestită la guvernare de președintele Klaus Iohannis. România va beneficia, astfel, de un guvern responsabil și cu susținere parlamentară solidă pentru a valorifica oportunitățile de dezvoltare oferite de Uniunea Europeană. Partidul Național Liberal va juca un rol central în constituirea acestui Guvern”.

„Îmi închei mandatul de Premier după mai bine de un an de provocări majore pentru România. Un an în care ne-am confruntat împreună cu o pandemie și o criză economică fără precedent. Plec de la conducerea Guvernului cu conștiința datoriei împlinite față de România. Împreună cu echipa de miniștri, am făcut tot ce a fost omenește posibil să trecem țara cu bine prin această perioadă dificilă. Vreau să vă asigur încă o dată că toate deciziile noastre au avut ca unic scop protejarea sănătății și a bunăstării românilor”, a adăugat liderul liberalilor.

Cu această ocazie, el le-a mulțumit „tuturor celor care au contribuit la buna guvernare a României în vremuri de criză”.

„Sper că mulți dintre aceștia se vor regăsi și în componența viitorului guvern pentru a-și putea continua munca excelentă. Îi asigur că vor avea întotdeauna în mine un partener loial, atât la conducerea PNL, cât și în Parlament. Interesul României a fost și va rămâne pentru mine deasupra interesului PNL sau al meu personal. Am decis să demisionez din funcța de Prim-Ministru tocmai pentru a facilita negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Am convingerea că, împreună cu partenerii din celelate partide de centru-dreapta, vom reuși să generăm acel guvern de la care românii așteaptă un salt în dezvoltarea României”, a mai spus Ludovic Orban, președintele PNL.

Ludovic Orban a subliniat că va rămâne președinte al PNL și va coordona „eforturile de constituire a unei majorități parlamentare de centru-dreapta”.