Cine este prima persoană care a fost vaccinată anti-COVID (VIDEO)

Campania de vaccinare anti-COVID începe duminică, la ora 9:00. Prima persoană care va fi vaccinată la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” va fi Mihaela Anghel, asistentă medicală generalistă, membră a echipei medicale care, în data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Autoritățile au publicat primele detalii despre prima persoană vaccinată în această dimineață.

Asistenta este printre primele cadre medicale care au îngrijit primul pacient confirmat cu Covid-19 din România. Este vorba de tânărul de 25 de ani din Gorj, care a fost confirmat cu COVID-19 în luna februarie, după ce a intrat în contact cu un italian pozitiv.

Cele 10.000 de doze ale vaccinului BioNTtech/Pfizer au fost aduse sâmbătă la Institutul Cantacuzino din Capitală.

România va beneficia în total 10 milioane de doze de vaccin, urmând să primească săptămânal între 140.000 şi 150.000 de doze. Următoarea tranşă de 144.000 de doze de vaccin va ajunge în 28- 29 decembrie.

În România, vaccinarea, coordonată de medicul Valeriu Gheorghiță, include, în această primă fază, cadre medicale din 10 spitale din țară.

„Vom cunoaște, cu toții, în curând, prima persoană care se va vaccina cu vaccinul împotriva COVID-19. Permiteți-mi să adaug că, în calitate de coordonator al campaniei de vaccinare, mă interesează, în egală măsură, prima persoană vaccinată, a doua persoană vaccinată, a mia persoană vaccinată. Dacă aș putea, aș asculta povestea fiecărei persoane care va alege să se vaccineze, fie că va veni din rândurile personalului medical, fie că va veni din rândurile publicului larg, atunci când vom ajunge în etapa vaccinării în masă. Și, mai ales, mă interesează ultima persoană vaccinată, ultima persoană care va alege să se vaccineze. Adică momentul în care, împreună, vom putea declara că, printr-un efort comun, am pus capăt pandemiei”, a declarat col. dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din țara noastră.

„Campania de vaccinare începe în același timp în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Avem totul pus la punct. Este un moment important, îl așteptăm de un an de zile. Apariția vaccinului într-un timp record va ajuta la eradicarea pandemiei într-o perioada cât mai scurtă, sper eu. În completarea măsurilor pe care le avem, vaccinul vine să ajute la acest lucru”, a declarat premierul Florin Cîțu, la sosirea primei tranșe de vaccin.

Premierul României a subliniat că „săptămâna viitoare vom primi în jur de 140.000 de doze. În total, România va avea în jur de 10 milioane de doze de vaccin”.

