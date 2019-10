Șoferul de TIR implicat în accidentul grav din Ialomița, soldat cu 10 morți, a oprit cu trei kilometri înainte de a intra pe contrasens. Potrivit Ministerului Transportului, bărbatul s-ar fi oprit la un popas pentru a-și cumpăra o cafea.

ŞOC TOTAL! FUEGO A PĂŢIT-O! IRINA LOGHIN ŞI-A FĂCUT CRUCE CÂND L-A VĂZUT! NIMENI NU SE AŞTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Viorel Ştefan Ilie, şoferul TIR-ului care a fi intrat pe contrasens avea 43 de ani şi venea de la Târgu Jiu, unde încărcase în semiremorcă multă marfă perisabilă.

Din motive pe care poliţiştii nu le-au elucidat încă, acesta a pierdut controlul volanului, iar TIR-ul pe care îl conducea a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit frontal cu un microbuz.

CUTREMUR MONDEN! SILVIU PRIGOANĂ, ÎN STARE DE ŞOC! ADRIANA BAHMUȚEANU A PIERDUT LUPTA...

Potrivit unor surse, acesta se grăbea să ajungă acasă pentru a merge apoi la pescuit. Pe contul său de pe o reţea de socializare, şoferul a postat mai multe fotografii în care arată pasiunea lui pentru pescuit.

SCANDAL LA KANAL D! DOUĂ VEDETE S-AU BĂTUT ÎN DIRECT! ANDREEA MANTEA, ÎN STARE DE ȘOC! (GALERIE FOTO)

Ministrul Transporturilor a anunţat că a fost recuperat și tahograful TIR-ului, un aparat care ar urma să arate ce viteză a avut vehiculul când a intrat în curba în care s-a produs accidentul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.