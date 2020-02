Actorul Kirk Douglas s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 103 ani.

Anunţul trist a fost făcut pe Instagram de către fiul său, Michael Douglas

”Cu imensă tristeţe, eu şi fraţii mei anunţăm că Kirk Douglas ne-a părăsit astăzi, la vârsta de 103 ani. Permiteţi-mi să închei cu cuvintele pe care i le-am spus la ultima aniversare şi care vor rămâne întotdeauna adevărate: Tată, te iubesc atât de mult şi sunt atât de fericit să fiu fiul tău”, a scris actorul pe internet.

Marele actor a lăsat în urmă averea de 60.000.000 $, ce va fi împărţită văduvei sale, Anne, care are 100 de ani, celor 3 fii, Michael (75 de ani), Joel (73 de ani) şi Peter (64 de ani), la 7 nepoţi, care i-au dăruit, la rândul lor, strănepoţi, scrie Click.

Kirk Douglas s-a născut pe 9 decembrie 1916, cu numele Issur Danielovich, în New York.

Timp de un deceniu a fost star la Hollywood şi a primit trei nominalizări la Oscar pentru rolurile din filmele "Champion", "Van Gogh/ Lust for Life" şi "The Bad And The Beautiful".

De-a lungul carierei sale prodigioase, Kirk Douglas a apărut în 92 de filme. Cele mai cunoscute au fost “Spartacus” (1960), “Călăreţul singuratic” (1962) şi “Umbra unui uriaş” (1966).