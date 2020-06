Cine sunt câştigătorii primelor trei ediţii Asia Express şi ce au făcut cu banii

După cum știm cu toții, sezonul 1 al emisiunii Asia Express a fost câștigat de Ana Baniciu și Raluka, dar banii pe care i-au obținut acestea au fost cheltuiți la un an distanță. „Cum era să mai avem după un an de zile banii din Asia Express? Păi ce fel de femei suntem noi? Ce crezi? Noi mai facem bani şi din alte lucruri, cum ar fi… din muzică!”, a mărturisit Raluka la Antena Stars.

Din cei 30.000 de euro pe care i-au luat de la Asia Express, statul român își reține 16%, asta însemnând 4.800 de euro, iar cele două au împăr'it câștigul rămas la 25.200 de euro. După reținerea taxelor și împărțirea sumei la doi, fiecare dintre ele a luat suma de 12.600 de euro. La vremea aceea, Ana Baniciu și Raluka spuneau că din banii primiți plănuiesc să își cumpere câte un apartament în același bloc deoarece voiau să fie vecine.

Odată cu finalul sezonului 2 și prietenia dintre CRBL și Oase a ajuns tot la final

Sezonul 2 al celei mai îndrăgite emisiuni a fost câștigat de CRBL și Oase. Imediat după ce au câștigat și au împărțit banii, prietenia lor de 15 ani s-a spulberat deoarece atunci când cei doi au fost întrebați dacă vor să participe la cel de al 3-lea sezon al concursului în calitate de coprezentatori, CRBL împreună cu cel mai bun prieten al său au stabilit de comul acord să refuze oferta din cauza salariului prea mic. La scurt timp însă, cântărețul a avut parte de un șoc atunci când a aflat că prietenul lui a acceptat „pe ascuns”experiența Asia Express Drumul Comorilor, fără să îl anunțe și pe el, scrie playtech.ro.

Cu banii primiți în urma emisiunii dar și cu o parte din economiile sale, CRBL și-a deschis o afacere cu criptomonede care este una inedită și care se află la început de drum pe teritoriul țării noastre. Cu ajutorul banilor câștigați în urma competiției, Oase și-a îndeplinit visul de a avea propriul lui bar.

Ce fac câștigătorii sezonului 3 cu marele premiu?

Am stat cu sufletul la gură în fața televizoarelor și am urmărit finala sezonului 3 de la Asia Expess, care a fost câștigată de Răzvan Fodor și coechipierul său Sorin Bontea, iar cei doi au plecat acasă cu peste 30.000 de euro. Nici Speak și Ștefania nu au plecat acasă cu mâna goală. Cei doi “ s-au câștigat unul pe celălalt”, după ce Speak și-a cerut iubita în căsătorie, scrie okmagazine.ro.

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au jucat câteva jocuri și la amuletă de unde au mai strâns câteva mii de euro. Suma nu a ajuns încă în conturile lor, dar Răzvan Fodor a mărturisit că după ce va împărți banii cu Sorin Bontea, va pleca într-o vacanță superbă.

"În finală eram stresaţi în fiecare secundă. Ne supăram dacă nu câştigam, dar nu era capătul lumii. (...) Eu m-am înţeles foarte bine cu Sorin. Am câştigat un prieten! Noi ne-am mai întâlnit la nişte petreceri...am ţinut mereu relaţia cu el. Am stat plecat două luni fără trei zile. Despre bani, în primul rând nici nu au venit, nu sunt nici bani puţini, nu sunt nici bani mulţi, sunt nişte bani buni pentru perioada asta ce urmează, al naibii să fie dacă ştim ce urmează, nici nu ştii, dacă vine timp de pace o să plec în vacanţă. Dacă e în continuare timp d-asta de război şi o să mai stăm nu ştiu cât timp în casă, probabil o să îi băgăm în făină, în drojdie, în ouă, în lapte. Vrem să plecăm oriunde, eu am venit în decembrie, am făcut sărbătorile acasă, pe canapea, e tot ce mi-am dorit să beau vin. Deci când o să vină banii, eu plec în vacanţă. ", a spus Răzvan Fodor la Antena Stars.