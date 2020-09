Cine sunt primii oameni care vor beneficia de vaccinul anti COVID-19 în România

România va beneficia în prima tranșă, de aproximativ 1.300.000 de vaccinuri anti Covid-19, atunci când vor putea să fie administrate oamenilor, prin intermediul Comisiei Europene. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a declarat că România a informat Comisia că jumătate din populația României ar avea nevoie de vaccin.

Câte vaccinuri vor fi aduse în România

Potrivit calculelor ministrului, României îi revine 4 % din prima tranșă de viitoare vaccinuri anti Covid-19, ceea ce înseamnă aproximativ 1.290.000 de doze.

”Noi am solicitat Comisiei Europene pentru populație, jumătate din populația României, aproximativ, și am mers până la 10.700.000 de cetățeni care ar trebui să facă acest vaccin. După cum știți, la nivelul Comisiei Europene s-au încheiat contracte, sunt discuții cu mai multe firme, s-au încheiat contracte cu 2 firme. Contractul inițial corespunde la 300 de milioane de doze, plus, facultativ, 100 de milioane de doze, în măsura în care se va putea face producția acestei cantități. României, din prima tranșă de 30 de milioane de doze, îi revine 4 %, în jur de 1.290.000 de doze”.

Cine va beneficia de primele vaccinuri

Nelu Tătaru a declarat că persoanele care vor beneficia de primele vaccinuri sunt categoriile ”vulnerabile”, respectiv medicii și profesorii.

”Sunt categoriile vulnerabile și categoriile profesionale, să spunem, medicale și cadre didactice.”, a spus ministrul, aflat în vizită în județul Prahova.Baba Vanga, PROFEŢIILE până în 2130: Boala va fi peste noi. CE a mai prezis pentru următorii ani