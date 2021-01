Cine va răspunde dacă apar cazuri serioase de efecte adverse în urma vaccinurilor. Valeriu Gheorghiță: Se dorește un mecanism de compensare directă

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a anunţat că a doua etapă de vaccinare va începe în data de 15 ianuarie. Acesta a vorbit și despre cine va suporta efectele adverse.

"Dacă sunt probleme logistice sau de producție responsabilitatea aparține producătorului, dacă sunt efecte adverse legate de condițiile de păstrare, responsabilitatea e a celor care se ocupă de acest aspect, iar dacă sunt reacții adverse care sunt independente de acești factori se dorește un mecanism de compensare directă, fiecare țară asigură acest mecanism de compensare", a declarat Gheorghiță.

A doua etapă de vaccinare va începe pe 15 ianuarie

“În ceea ce priveşte modalitatea de programare, platforma va fi gata pe data de 15 ianuarie. De la ora 3:00 se va putea începe programarea persoanelor pentru etapa a doua în centrele de vaccinare care vor fi pregătite. Modalitatea de programare va fi pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, se poate face prin medicul de familie, se poate face prin serviciile de call-center şi aici ca noutate vom avea un număr unic la nivel naţional – 0214144425, practic, sunând la acest număr apelurile vor fi preluate în cele 42 de call-centere distribuite la nivelul fiecărui judeţ. O altă modalitate de programare, prin Direcţia de Asistenţă Socială din primării sau prin intermediul aparţinătorilor care pot să creeze, să îşi facă cont şi să înscrie până la maxim zece persoane dintre aparţinători, din familie”, a transmis Valeriu Gheorghiţă.

“Pentru persoanele care sunt în evidenţă cu boli cronice sub vârsta de 65 de ani, programarea se face în mod corect prin medicul de familie, dacă persoana respectivă nu are acces la un medic de familie sau nu are medic de familie, se poate face programare prin serviciul de call-center individual, pe pagina web, prin Direcţia de Asistenţă Socială sau la fel prin intermediul aparţinătorilor. De asemenea, pentru persoanele care deservesc activităţi esenţiale programarea se face prin angajator şi, de asemenea, atunci când angajatorul înscrie persoanele pe care le are în angajate sau în contract de prestări pentru acele activităţi esenţiale, beneficiarul poate să îşi stabilească, după ce este validat de angajator, ziua şi centrul unde vrea să meargă să se vaccineze”, a transmis coordonatorul campaniei de vaccinare.

“Pentru etapa a doua sunt identificate şi vor fi operaţionalizată 750 de centre, dintre care, aşa cum am spus, circa 100 de centre rămân deja din centrele din unităţile medicale, aceste 750 de centre vor avea circa 1.766 de puncte de vaccinare. Capacitatea maximă este 100.000 de persoane care se pot vaccina în fiecare zi”, a precizat Gheorghiţă.

Ce spune acesta despre posibilitatea falsificării adeverinței de vaccinare

Şi-a injectat venin de viperă vreme de 20 ani. Apoi, medicii l-au testat şi au descoperit ceva uluitor la el

''Fiecare adeverință are o semnătură digitală, dacă cienva vrea să o falsifice, cineva poate face asta. Dar ne gândim la securizarea acestor adeverințe prin imprimarea unui timbru sau prin semnătura personalului medical.''