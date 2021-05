Ciocniri violente la Ierusalim, în ultima vineri din luna Ramadanului. Aproximativ 170 de palestinieni și 6 polițiști israelieni au fost răniți (VIDEO)

Ciocniri violente între palestinieni și polițiștii israelieni, în ultima vineri din luna Ramadanului. Mai mult de 170 de musulmani şi şase poliţişti israelieni au fost răniţi.Tensiunile au crescut din cauza unei posibile evacuări a palestinienilor de pe teritoriul revendicat de evrei.

Cei mai mulţi au fost răniţi la moscheea Al-Aqsa, unde poliţia israeliană a tras cu gloanţe din cauciuc şi grenade cu gaze lacrimogene, în timp ce palestinienii au aruncat cu pietre şi sticle. Moscheea Al-Aqsa din Ierusalimul Vechi este unul dintre cele mai venerate locuri islamice, dar şi un loc sfânt pentru evrei, cunoscut ca Muntele Templului.

Israeli police fired at Palestinian protesters at Al-Aqsa Mosque. More than 170 people were injured.



Protesters were showing support for Palestinian families facing eviction in occupied East Jerusalem.



The UN has called Israel's forced evictions a potential war crime. pic.twitter.com/jBECcZXhux