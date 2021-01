Ciprian Ciucu: Au sosit vaccinurile la centrul de vaccinare organizat de către Primăria Sectorului 6 / Oamenii cu care am vorbit sunt mulțumiți de cum se prezintă centrul

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a anunțat că au sosit vaccinurile anti-COVID, la centrul de vaccinare amenajat de Primăria de Sector în Calea Plevnei. Edilul a anunțat că până în prezent procesul de vaccinare se desfășoară bine, iar oamenii sunt mulțumiți.

„În această dimineață au sosit vaccinurile la centrul de vaccinare organizat de către Primăria Sectorului 6 in Calea Plevnei. Vaccinarea deja a început, se desfășoară in condiții normale. Oamenii cu care am vorbit sunt mulțumiți de cum se prezintă centrul.

În acest moment s-a format o coadă de mărime medie si pentru că persoanele programate au sosit mai devreme, chiar si cu o ora și jumătate mai devreme față de ora programării.

În ceea ce mă privește, mă bucură enorm dorința oamenilor de a se vaccina si ca au încredere în soluțiile date de știință si nu se uită la prostiile debitate de antivaxeri și adepți ai teoriilor conspirației”, a anunțat Ciprian Ciucu pe contul de Facebook.

Reamintim că cea de-a doua etapă de vaccinare este dedicată persoanelor din categoriile de risc, persoanele cu vârste de peste 65 de ani și angajații din sectoarele esențiale.

În această dimineață au sosit vaccinurile la centrul de vaccinare organizat de către Primăria Sectorului 6 in Calea... Publicată de Ciprian Ciucu pe Marţi, 19 ianuarie 2021

Lista bolilor cronice pentru etapa a II-a de vaccinare

Au găsit, lângă Mangalia, o peşteră veche de 5,5 milioane ani. A venit NASA! Au descoperit în ea ceva şoc! Au mai văzut asta doar pe Marte

În categoria persoanelor care suferă de boli croncie ce încadrează, indiferent de vârstă, orice persoană care suferă de una dintre următoarele afecțiuni:

diabet zaharat,

obezitate,

alte boli metabolice,

inclusiv congenitale,

afecțiuni cardiovasculare,

afecțiuni renale,

afecțiuni oncologice,

afecțiuni pulmonare,

afecțiuni neurologice,

inclusiv sindromul Down,

afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).

Centrele de vaccinare anti-COVID din București

Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Calea Dudești, nr.104-122, București

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca - 1 centru cu două puncte de vaccinare / Calea Floreasca, nr. 8, București

Institutul Național de Boli Infecțioase Prof.Dr Matei Balș - 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, București

Institutul Peneumofiziologie Marius Nasta - 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Șoseaua Viilor, nr.90, București

Spitalul Obregia – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Aleea Argeșelu, nr.8, București

Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă - 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Strada Panduri, nr.22, București

Spitalul Universitar de Urgență - 2 centre cu cinci puncte de vaccinare / Splaiul Independenței, nr.69, București.