Ciprian Marica, mesaj tăios la adresa medicului Beatrice Mahler: „De ăștia tot scoși în față să bage groaza în populație ne-am cam săturat!"

Ciprian Marica a răbufnit. Fostul jucător al echipei naționale a României s-a săturat scenariile negative anunțate de unii medici, în contextul crizei COVID-19. În colimatorul sportivului retras din activitate a intrat Beatrice Mahler, managerul spitalului Marius Nasta din București.

Beatrice Mahler este unul dintre medicii cu cea mai mare vizibilitate mediatică, de la anunțarea pandemiei de COVID-19 de OMS, din martie 2020. În opinia fostului fotbalist, medicii care oferă scenarii negative și se plâng de problemele din spitale ar trebui să vină, mai degrabă, cu soluții.

„Se face un an de când în spațiul public apar aceleași figuri, aceiași vestitori ai groazei. Nu e intervenție televizată în care sa nu anunțe nenorociri prezente sau viitoare, că nu mai sunt locuri la ATI, că vor muri oameni care nu pot fi îngrijiți!

Băi, dar voi, directori de spitale, șefi sau doar medici, când mai munciți dacă toată ziua sunteți la televizor? Când mai căutați voi soluții pentru cei cu probleme, ca ziua are doar 24 de ore în care voi nu faceți decât sa va vaitati sau să amenințati la TV.

De un an de zile, aceleași figuri. Care au avut un an de zile să găsească rezolvări, nu probleme. Care pentru asta sunt plătiți. Dar chiar n-or fi alte competențe în domeniu care sa vorbească și, mai ales, să vină cu soluții?

Ciprian Marica: „Mai odihniți-i și voi, ăștia care-i băgați la înaintare!"

Nu mai știe nimeni nimic despre Covid în țara asta, în domeniul medical? N-a învățat nimeni altcineva nimic într-un an de pandemie? N-or fi medici dedicați meseriei, care au muncit în anonimat și au salvat vieți și care sa aducă oamenilor și optimism, speranță? Hai să-i vedem și pe ei!

Nu de alta, dar de ăștia tot scoși în fata sa bage groaza în populație ne-am cam saturat! Ajunge! Că pare că vă face plăcere, că de-abia așteptați să promovați frica, groaza! Ajunge! Mai odihniți-vă și voi! Mai odihniți-i și voi, ăștia care-i băgați la înaintare!", a notat Ciprian Marica pe pagina sa de Facebook.