Un bărbat în vârstă de aproximativ de 40 de ani s-a aruncat în fața metroului în această dimineață, la stația Izvor, potrivit Digi 24, și și-a pierdut viața, astfel că circulația pe magistralele 1 și 3 este blocată.

Oamenii au semnalat începând cu ora 7.30 timpi mari de aşteptare în stații, dar şi că metrourile se opresc între stații, în trenuri fiind anunțate probleme pe traseu: „din motive independente de Metrorex, circulația trenurilor funcționează cu întârziere”.

Potrivit unor surse neconfirmate de Metrorex încă, la stația Izvor a avut loc o tentativă de sinucidere.

