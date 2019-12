Circulația metrourilor din Capitală ar putea fi paralizată de la 1 ianuarie 2020. Metrorex are o datorie uriașă către firma de mentenanță. Directorul Alstom: „S-a făcut deja un an de zile de când lucrăm fără să fim plătiți” (VIDEO)

Circulația metrourilor din Capitală ar putea fi paralizată de la 1 ianuarie 2020, dacă Metrorex nu va plăti o datorie de peste 150 de milioane de lei pe care o are către Alstom.

Astfel, în doar două săptămâni, cei aproximativ un milion de oameni care folosesc zilnic metroul ar putea fi nevoiţi să folosească alte mijloace pentru a ajunge la serviciu, relatează B1 TV.

„Dacă nici nu este datoria plătită în timp util și nici nu avem niște garanții solide de plată de tipul unor acreditive, îmi pare rău, nu vom putea continua. S-a făcut deja un an de zile de când lucrăm fără să fim plătiți. Pentru noi este o situație dezastruoasă din punct de vedere financiar. Am ajuns la limita maximă a gradului de îndatorare față de finanțator, față de bănci. Nu putem continua”, a declarat Gabriel Stanciu, directorul Alstom.

Întrebat dacă sunt șanse ca datoria pe care Metrorex o are către Alstom să fie plătită, directorul firmei de mentenanță a răspuns: „Noi înțelegem că Metrorex a demarat o procedură de mărire de capital, prin care ministerul va face o infuzie de circa 200 de milioane de lei. Această mărire de capital are ca scop plata unor datorii, să le spunem istorice. Nu numai către noi, ci și către alți operatori sau contractori, pe care Metrorex îi are și față de care are datorii”.