Circulație înregunată pe distanța Preciziei – Eroilor, de pe M3, din cauza unei defecțiuni tehnice apărute la un tren fără călători (VIDEO)

Începând cu ora 8.15, pe distanța Preciziei – Eroilor 1, de pe Magistrala Trei, circulația se desfășoara cu dificultate, din cauza unei defecțiuni tehnice apărute la un tren fără călători.

Este vorba despre o defecțiune a unui tren, incidentul având loc în jurul orei 8.15, o oră de vârf, aglomerată, pentru transportul public din București. Este o ora la care cei mai mulți dintre călători ajung la metrou pentru a se îndrepta spre locurile de muncă, ceea ce înseamnă că circulația este îngreunată în aceste momente, iar în stațiile de metrou se formează aglomerări.

Incidente de acest gen au avut loc și săptămâna trecută, când ne reamintim, Metrorex a dat o comunicare prin care spunea că dacă mai există astfel de situații, prin care există agloerări, atunci este posibil ca anumite stații de metrou să fie închise.

Circulația se defășoară cu dificultate pe M3

În dimineața zilei de marți, 13 octombrie, un tren fără călători s-a defectat. Pentru asigurarea continuării călătoriei, Metrorex anunță că circulația trenurilor a fost reorganizată. Se circulă în pendulă pe direcția Preciziei – Lujerului, iar trenurile cu direcția Anghel Saligny întorc la stația de metrou Lujerului.

Cei de la Metrorex efectuează o serie de anunțuri prin stațiile de sonorizare de pe peroane, însă cu toate acestea vorbim de sute de călători ce au rămas blocați din cauza circulației cu dificultate a trenurilor pe Magistrala M3.

