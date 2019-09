Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, în direct pe B1TV: Inculpatul își regretă faptele. Se va face un experiment privind incinerarea / Cum a reacționat Alexandru Cumpănașu (VIDEO)

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, inculpatul în dosarul Caracal, a anunțat luni seară, în direct pe B1TV, că se va face un experiment judiciar referitor la incinerare - metodă prin care se presupune că acuzatul ar fi vrut distrugă probele.



„Eu aș vrea să vă fac o primă precizare. Eu nu am fost prezent la reconstituire. Am văzut și eu la televizor. Reconstituirea a decurs în condiții normale. Inculpatul a fost cooperant, a ajutat în aflarea adevărului, în verificarea declarațiilor sale, în principal, pentru că multă lume se îndoia de ceea ce afirma el. Cu ocazia reconstituirii, s-au lămurit anumite aspecte. Ceea ce am observat că se mai discută este faptul că nu se crede cu incinerarea. Se va face un experiment judiciar și, pe cale științifică, se va stabili în ce măsură a fost sau nu posibil ceea ce a declarat inculpatul Dincă”, a afirmat Claudiu Lascoschi, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Totodată, avocatul a precizat că Gheorghe Dincă „a ajuns să aibă o stare de regret pentru faptele comisie”, explicând că majoritatea persoanelor aflate în situația sa ajung la revelații de acest gen.



„El a ajuns să aibă o stare de regret pentru faptele comise. În general, când o persoană se află în arest preventiv, după un anumit timp, începe să se căiască, pentru că are timp să gândească la ceea ce a făcut, să conștientizeze mult mai clar, în condiții de singurătate, în principal”, a adăugat avocatul inculpatului.



Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu - una dintre fetele dispărute în Caracal, despre care se crede că ar fi fost omorâtă de Gheorghe Dincă, a intervenit și el în discuție. Proaspăt devenit candidat la alegerile prezidențiale, Cumpănașu a catalogat drept „o mascaradă întregul dosar”.



„Din punctul nostru de vedere a fost o mascaradă și este o mascaradă întregul dosar. Sunt martori care dacă nu vor fi audiați la solicitarea noastră, eu voi crede că procurorii sunt mână în mână cu domnul Dincă. Pe domnul Lascoschi nu pot să îl acuz, pentru că el este criminalul unui criminal, ce o fi el, violator. Ce poate să facă acum? Să-și părăsească profesia de avocat? Mi se pare absurd. Dar astăzi jalnica asta de reconstituire a decesului...



Adică, în ceea ce privește răpirea, noi, familia, am spus că nu avem dubii și nu cred că cineva s-a exprimat în sensul acesta. Despre aflarea Alexandrei în casa lui Dincă, nu am spus că avem dubii pentru că fata a sunat de acolo. În ceea ce privește omorârea acesteia, avem extrem de multe dubii pe care nimeni nu le-a demontat.



Au venit cu un raport IML, în mai puțin de 48 de ore, când el durează cel puțin 14 zile în alte părți, și am cerut Parchetului, noi am depus prin avocat, un experiment judiciar și o expertiză judiciară, prin care, indiferent că o fac la noi în România, la Petroșani, sau în altă parte în lume, pentru a putea să ne convingem”, a declarat Alexandru Cumpănașu, în direct pe B1TV.

