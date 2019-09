Clinica stomatologica - servicii cu plata in rate pentru pacientii cu probleme dentare

Inca de la infiintare, din anul 2004, clinica ImplantologieSector4.ro s-a facut remarcata intre cabinetele medicale de profil gratie profesionalismului si grijei fata de pacienti. Specialistii clinicii sunt pregatiti sa gaseasca de fiecare data cea mai buna solutie, indiferent de problema pacientului, oferind servicii de stomatologie, printre care: de endodontie, implantologie, chirurgie, estetica dentara , profilaxie, protetica

Actul medical se desfasoara in cele mai bune conditii, clinica stomatologica din sector 4 oferind materiale si instrumente de ultima generatie, totul la cele mai avantajoase preturi.

Plata in rate, o metoda preferata de pacientii din ultima perioada

Un zambet frumos poate fi destul de costisitor, mai ales in cazul celor care au nevoie de mai multe servicii, intr-un timp limitat. Clinica stomatologica ofera, insa, solutii alternative de plata, prin acordarea finantarii prin BCR pacientilor care solicita acest lucru. Astfel, prin flexibilitatea metodei de plata, tot mai multe persoane incep sa isi rezolve negresit problemele orale.

Procesul de creditare este simplu si rapid, fiind simplificat la maximum, indiferent ca este vorba despre finatare prin intermediul unui credit de nevoi personale sau de un card de cumparaturi.

Ce servicii ofera clinica stomatologica?

Clinica vine in intampinarea clientilor cu solutii variate, indiferent daca este vorba despre urgente stomatologice in Bucuresti sau implantologie.

Protetica este partea la care clientii apeleaza atunci cand au nevoie de reconstructie dentara sau reparatii.

Profilaxia este, probabil, calea cea mai usoara pentru preventie. Un control de rutina efectuat de doua ori pe an atat pentru copii, cat si pentru adulti, va duce la identificarea timpurie a problemelor de urgente medicale si rezolvarea acestora in timp util, inainte de agravare.

Endodontia este partea care se ocupa cu tratarea afectiunilor pulpare ale dintilor, tratamentul fiind, in general, unul de durata.

Metoda PRGF este o noutate pentru multi clienti, constand intr-o tehnica ce revolutioneaza regenerarea osoasa si tisulara.

Protezele pe baza de implant sunt, de asemenea, solutii noi si moderne care rezolva problema dezinserarii protezei in timpul vorbirii sau masticatiei.

Parodontologia este partea care se ocupa cu sanatatea tesuturilor moi, adiacente dintilor. Parodontoza este una dintre cele mai raspandite boli de igiena orala la nivel mondial.

Implantologia este o ramura din ce in ce mai solicitata, implanturile devenind o solutie foarte des folosita pentru pacientii cu dinti pierduti. Costurile ceva mai substantiale ale unui implant au tinut multa vreme pacientii la distanta, insa varianta finantarii si posibilitatea platei in rate au facut ca aceasta zona sa fie accesibila.

Extractia dentara este, de asemenea, o zona destul de des vizitata. Multi oameni amana momentul vizitei la medicul stomatolog avand o frica foarte pronuntata legata de momentul extractiei dentare. In prezent, insa, intreaga procedura este nedureroasa, gratie solutiilor moderne de anestezie locala.

Lista serviciilor continua cu multe alte posibilitati inovative de tratament si este esential ca viitorii pacienti ai clinicii sa stie ca medicii specialisti vor face tot ce le sta in putinta pentru crearea sau recrearea unui zambet perfect cu cele mai avantajoase preturi. In plus, posibilitatea accesarii serviciilor cu ajutorul finantarilor BCR ajuta din ce in ce mai multe persoane sa-si rezolve problemele de natura orala.