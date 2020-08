Un accident grav s-a petrecut aseară în județul Suceava. O mașină în care se aflau patru tineri a intrat cu viteză în mai mulți copaci de pe margine drumului. În urma impactului, unul dintre ocupanții autoturismului a decedat, iar ceilalți au fost grav răniți.

Accidentul s-a produs aproape de miezul nopții, între localitățile Horodnic și Gălănești. Autoturismul care avea viteză excesivă a părăsit șoseaua, a ras mai mulți copaci de pe marginea drumului și s-a oprit într-un șanț.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD. Echipajul de salavare a găsit la fața locului un pasager al mașinii, încarcerat între fiare, în timp ce un alt tânăr, de 19 ani a fost găsit sub autoturism. Cel din urmă nu a mai putut fi salvat, în ciuda eforturilor medicilor.

Ceilalți pasageri, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani au fost transportați de urgență la spital, în stare gravă. Poliția a demarat o anchetă, pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

