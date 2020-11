Clipe de durere. Familiile și rudele victimelor din incendiul de la Piatra - Neamț au ajuns la Spitalul Județean (VIDEO)

România trăieşte un al doilea coşmar "Colectiv"! 10 pacienţi intubaţi, bolnavi de COVID-19, au murit în incendiul de aseară, de la Spitalul de Urgenţă Piatra Neamt. Alţi şapte oameni sunt în stare critică, printre care și medicul de gardă, dar şi un alt medic şi două asistente. Este cel mai grav bilanț după tragedia de la Colectiv. Astăzi, la spital au ajuns şi rudele victmelor.

Reamintim că un incendiu puternic a izbucnit în jurul orei 18:30, la secția ATI de la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, unde bolnavii COVID se aflau intubați. A fost activat planul roșu de intervenție. Zece persoane au murit și alți cinci se află în stare critică. Secția de Terapie Intensivă a spitalului a fost distrusă, iar ceilalți pacienți urmează să fie transportați la alte spitale. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere şi o autoscară.

