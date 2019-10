Clipe de panică la Orșova. O ambarcațiune cu 20 de copii s-a răstrunat în apele învolburate ale Dunării (VIDEO)

O ambarcațiune cu 20 de copii s-a răsturnat pe Dunăre, în timpul festivalului „Bărcile Dragon” din municipiul Orșova, însă pompierii și polițiștii de frontieră au intervenit de urgență, astfel că nu a fost înregistrată nicio victimă.



„Aș dori să încep, prin a vă spune că toți copiii sunt în siguranță. S-a desfășurat în municipiul Orșova, pe fluviul Dunărea, festivalul Bărcile Dragon. În timpul acestui festival, o barcă cu 20 de copii s-a răsturnat, însă pompierii și polițiștii de frontieră prezenți la locul evenimentului, cu două ambarcațiuni, au intervenit de urgență pentru salvarea acestora, toți copiii fiind scoși la mal în siguranță. Un singur copil, în vârstă de 14 ani, a suferit un atac de panică, însă a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMURD”, a declarat Raluca Tîrcă, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mehedinți, în direct pe B1 TV.

