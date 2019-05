UPDATE: Apar noi informații despre Ion Iliescu! Fostul președinte ar avea febră mare și va rămâne internat la Spitalul Elias pentru a fi supravegheat de medici.

„În cursul zilei de astăzi (31 mai 2019), președintele Ion Iliescu, a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență Elias, pentru evaluarea stării de sanatate, în contextul unui sindrom febril recent instalat”, informează reprezentanții Spitalului Elias.

Fostul președinte Ion Iliescu a mers vineri la Spitalul Elias din Capitală unde urmează să facă un control de rutină la două luni de la operația pe inimă.

Ion Iliescu a mai avut probleme grave de sănătate în acest, fiind operat pe cord, pe 1 aprilie, cu un rezultat final foarte bun la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. C.C. Iliescu". În urma intervenției, medicii i-au extras lichidul pericardic.

Fostul președinte al României a împlinit în martie 89 de ani.

