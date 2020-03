Mai mulți specialiști văd în medicamentele pe bază de hidroxiclorochină sau clorochină un tratament minune pentru pacienții infectați cu noul coronavirus. Deși la nivel mondial studiile privind eficiența acestui medicament, folosit până acum în tratarea altor patologii, precum malaria, sunt într-o fază incipientă, hidroxiclorochina se folosește deja în cazurile infectărilor cu noul coronavirus. Asta după ce substanța activă a medicamentului care era folosit pentru afectiunile articulațiilor și pentru malarie s-a dovedit eficientă în mai multe cazuri împotriva noului coronavirus.

Hidroxiclorochina apare în protocolul de tratament pentru infecţia cu virusul Sars-Cov-2

Hidroxiclorochina, considerat un medicament minune de unii specialiști în tratarea cazurilor de COVID-19, poate fi teoretic folosit și în România, pentru persoanele infectate, asta deși nu există în acest moment informații cu privire la stocurile existente. Cu toate acestea marți seară Ministerul Sănătății a aprobat protocolul de tratament pentru infecţia cu virusul Sars-Cov-2, iar printre medicamentele adminsitrate pacienților se numără și hidroxiclorochina, alături de alte medicamente precum Paracetamol, Lopinavir sau Ritonavir, Tocilizumab.

Hidroxiclorochina, un medicament folosit până acum în tratarea malariei și a unor probleme care vizează articulațiile, a început deja să fie luat în calcul de autoritățile altor state pentru schemele de tratament aplicate pacienților infectați cu COVID-19.

Medicamentul poate fi teoretic produs și în România

În România, cel mai cunoscut medicament pe bază de clorochină se numeşte Plaquenil. Însă la ora actuală, în țara noastră acest medicament se găsește într-o cantitate foarte mică. Asta pentru că s-a folosit până acum pentru tratarea unor boli particulare: poliartrită sau reumatoidă. Prin urmare stocuri mari cu acest medicament nu au existat până acum în România, așa cum a explicat pentru B1.RO Doinița Nela Cocriș, vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor: “Nu avea nici un motiv statul român la minutul T 0, când a început această nebunie, să aibă această Clorochină în stoc, că nu aveai ce face cu ea”.

Pentru că ne aflăm în stare de urgență, există teoretic posibilitatea ca statul român să concentreze resurse pentru a produce acest medicament. Plaquenil-ul este produs pe baza Clorochinei, substanță care poate fi importată în țară și pe o linie de urgență a unui producăror să fie comprimată astfel încât să rezulte medicamentul necesar pentru tratarea pacienților cu noul coronavirus.

Decizia trebuie însă luată la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului și a Ministerului Sănătății și deocamdată nu s-a făcut nici o informare oficială în acest sens.

Hidroxiclorochina, considerată medicament minune pentru tratarea COVID-19 după ce a fost folosită de un renumit medic francez. Autoritățile au dat undă verde testelor

Hidroxiclorochina a început să fie considerat un tratament minune pentru COVID-19, după folosirea sa de către celebrul medic Didier Raoult, directorul Institutului Universitar Medical din Marsilia. Acesta administrează deja hidroxiclorochină pacienților săi, în ciuda faptului că oficial Franța nu a aprobat tratamentul antiviral pentru persoanele infectate cu noul coronavirus. Didier Raoult a devenit cunoscut la nivel mondial după ce a explicat că a efectuat un studiu clinic în care a tratat 25 de pacienţi cu Covid-19 cu hidroxicloroquina. După şase zile, a spus el, doar 25 la sută dintre pacienţii care au luat acest medicament mai aveau virusul în corpul lor. În schimb, 90% dintre cei care NU au luat hidroxiclorochina au continuat să poarte Covid-19. Pe baza primelor studii, Didier Raoult a tratat peste 4.000 de pacienți.

Acest anunța i-au făcut pe francezi să formeze cozi uriașe pentru a fi tratați de medicul Didier Raoult, iar farmaciile au fost pur și simplu copleşite de cererea mare a acestor medicamente în ultimele zile.

Cu toate acestea, lumea medicală este împărțită atunci când vine vorba despre eficiența hydroxyclorochinei. Deși există mulți medici care au adoptat deja acest medicament în schema lor de tratare a cazurilor cu noul coronavirus, alți specialiști sunt sceptici și susțin că oamenii nu ar trebui să sară la concluzia că hidroxiclorochina este o cură miraculoasă dovedită.

Un studiu de amploare, ce va include 800 de pacienți infectați cu noul coronavirus și care viează efectele clorochinei în tratarea maladiei, a fost autorizat de autorități în Franța. Asta în condițiile în care, în ultimele săptămâni a circulat ipoteza potrivit căreia clorochina este un remediu miracol în tratarea bolnavilor care suferă de COVID-19.

Autoritățile belgiene pregătesc stocuri cu medicamente pe bază de hydroxyclorochină

Posibilitatea ca hydroxyclorochina să reprezinte un tratament eficeint pentru tartarea pacienților infectați cu noul coronavirus a determinat Agenția Federală a Medicamentului (FAMHP) din Belgia să rezerve acest medicament pentru pacienții care chiar au nevoie de aceasta. Asta dup ce medicamentul comercializat sub numele de Plaquenil a intrat în studii clinice în Franța și Statele Unite, rezultatele sale împotriva Covid-19 fiind promițătoare.

FAMHP a solicitat distribuitorilor produsului să-l rezerve pentru spitalele care tratează pacienții afectați de Covid-19 și pentru farmaciile din care persoanele cu rețetă medicală vor putea să-l obțină.

„Utilizarea stocurilor limitate ale acestor medicamente pentru tratamente preventive inutile sau nejustificate pune în pericol disponibilitatea pacienților care au nevoie de aceștea: pacienți cronici și pacienți sever afectați de Covid-19 ”, explică agenția, scrie presa internațională.

Cu toate acestea, agenția a asigurat o rezervă strategică pentru a trata aproape 22.000 de pacienți cu noul coronavirus. Acesta va fi distribuit diferitelor spitale începând de marți, 24 martie.

În Olanda, singurul mare producător de hydroxyclorochină, monitorizat 24 de ore din 24 de autorități

În Olanda există un singur mare producător de pastile care conțin hydroxyclorochină, din Zeewolde. În așteptrea rezultatelor studiilor inițiate la nivel mondial, acesta a fost plasat sâmbătă sub securitatea poliției 24 de ore din 24.

Compania Ace, condusă de Will Jan Popma, produce medicamentul vechi pentru malarie, care a avut un efect pozitiv asupra mai multor pacienți cu COVID-19.

Pentru protecția acestuia, autoritățile l-a pus sub supraveghere 24 de ore din 24 de sâmbătă și monitorizează compania sa din Zeewolde, fiind considerată în acest moment de mare importanță strategică.

Hydroxyclorochina a creat o adevărată isterie în SUA, după un anunț al lui Donald Trump

Vestea că hydroxyclorochina este eficeintă pentru tartarea pacienților infectați cu noul coronavirus a creat însă o adevărată isterie în SUA.

Un bărbat a murit, iar soția sa se află în stare critică, după ce au ingerat fosfat de clorochină, substanță similară medicamentului anunțat de Donald Trump ca fiind un tratament potențial împotriva Covid-19.

Cei doi soți din Arizona, de peste 60 de ani, au început să se simtă rău imediat ce au încghițit această substanță folosită la dezinfectarea acvariilor.

Bărbatul nu a mai avut nicio șansă, iar soția sa este ținută în viață de aparate, potrivit reprezentanţilor unui spital din Phoenix.

Amintim că la finele săptămânii trecute, Donald Trump a distribuit pe Twitter un mesaj despre o combinaţie de Hidroxiclorochină şi Azitromicină, despre care afirma că are „o şansă reală de a fi unul dintre cele mai revoluţionare tratamente din istoria medicinii”.

Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase din Statele Unite, a respins categoric ideea de a se consuma asemenea substanțe fără acrul medicului.

