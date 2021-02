Clotilde Armand, acuzată că e pe cale să detoneze „o bombă ecologică”. Peste 1.000 de tone de gunoi ar putea rămâne săptămânal pe străzile Sectorului 1 din cauza datoriilor către Romprest. Protest împotriva primarului, în Piața Victoriei (VIDEO)

Romprest a precizat că are de încasat de la Primăria Sectorului 1 datorii neachitate în valoare de peste 100 de milioane de lei, iar angajații companiei au protestat împotriva primarului Clotilde Armand, duminică, în Piața Victoriei.

„O bombă ecologică este pe care să fie detonată în Capitală de primarul Sectorului 1. Peste 1.000 de tone de gunoi ar putea să rămână în fiecare săptămână pe străzi. Scandalul izbucnit în ultimele luni între Primăria Sectorului 1 și Compania Romprest amenință să îngroape străzile din nordul Capitalei în gunoaie. Firma de salubritate amenință că este în pragul insolvenței din cauza facturilor restante, pe care primarul Clotilde Armand refuză să le plătească”, se arată într-o postare de pe pagina Cinenuneiagunoiul.ro a Romprest.

Compania spune că are de încasat facturi restante pentru aproape șase luni.

„Problemele au început încă din luna aprilie a anului trecut, când Primăria de sector a înregistrat primele restanțe la plata facturilor către Romprest, pe fondul cheltuielilor generate de pandemie și date fiind condițiile excepționale, urmând ca la o rectificare bugetară Romprest să își încaseze banii. Au urmat alegerile și schimbarea primarului, iar noul edil nici nu a mai vrut să audă de plata restanțelor. Facturile restante emise către Primăria de sector și care primiseră avizul de plată, au fost returnate către Romprest, odată cu cererea de reducere a valorii contractului. Acela a fost momentul în care Primăria a încetat să mai plătească chiar și facturile la zi, pentru serviciile executate. Decizia unilaterală a primarului Clotilde Armand a stârnit nedumerire chiar în rândul Consiliul Local, care este, de fapt, autoritatea contractantă a serviciului”, se mai arată pe aceeași pagină web.

Romprest susține că „nicio încercare de aplanare a conflictului nu a dat rezultate până în clipa de față, iar acest război surd urmează să se mute în stradă, acolo unde gunoaiele vor rămâne, de săptămâna viitoare, neridicate”.

Despre scandalul gunoaielor, care se adaugă șirului de controverse în care a fost implicată Clotilde Armand, a vorbit și Iancu Toader, avocatul Romprest, în direct pe B1 TV. Compania, spunea el la „Dosar de politician” în 4 februarie, a avut toată deschiderea pentru a încheia conflictul cu Primăria Sectorului 1 și actualul primar Clotilde Armand, însă „nu se dorește” acest lucru din parte edilului.