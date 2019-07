Accident CUMPLIT în Cluj! Un copil, printre victime (VIDEO)

Grav accident în judeţul Cluj! Patru oameni, printre care şi un copil, au ajuns de urgenţă la spital, după ce două maşini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc pe Drumul Naţional 17. Poliţia face acum anchetă, informează B1 TV.

Accidentul s-a produs din cauza şoferului unui bolid, care a vrut să depăşească neregulamentar. Bărbatul circula pe o bucată de drum unde depăşirea era interzisă, când a lovit maşina care venea din spatele lui.

VESTE TRISTĂ! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! VA FI DOLIU NAȚIONAL! VEZI AICI ULTIMELE IMAGINI (GALERIE FOTO)

Impactul a fost atât de puternic încât maşina condusă de şoferul neatent a fost aruncată în şanţul de pe marginea şoselei.

Acelaşi şofer neatent, dar şi alţi trei oameni din maşina acestuia, au fost grav răniţi şi au fost transportaţi de urgenţă la spitalul din Dej.

Printre cei răniţi se află şi un copil de 10 ani.

CUTREMURĂTOR! IULIA VÂNTUR, ÎN PERICOL DE MOARTE! ANUNȚ DE ULTIM MOMENT PRIVIND STAREA ARTISTEI! SALMAN KHAN E STE ÎNGROAZIT (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.