Un adolescent a furat o mașină și a fost pe punctul de a produce o tragedie. Are acum dosar penal pentru 4 infracțiuni (VIDEO)

Inconștienţă la volan! Un minor de 17 ani a furat o maşină, s-a urcat beat la volan şi a lovit mai multe autoturisme parcate, dar şi o conductă de gaz. Tânărul a rămas încarcerat şi a ajuns de urgenţă la spital. El are acum dosar penal pentru nu mai puţin de patru infracțiuni, informează B1 TV.

Individul, care este din localitatea Sânicoara (Cluj), a băut bine și a furat una dintre mașinile parcate. A condus, iar după câteva minute a intrat cu autoturismul în plin în alte mașini care staționau pe trotuar. Apoi, a lovit o conductă de gaz și a fost la un pas să provoace o explozie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.