Caz cutremurător în Cluj: Copil de 9 ani, găsit mort în casă, cu urme de violență pe corp. Cine sunt principalii suspecți (VIDEO)

Caz cutremurător în Cluj. Un copil de nouă ani a fost găsit mort în casă. Din primele cercetări, se pare că băiatul ar fi sfârșit în urma unei bătăi crunte. Principalii suspecţi sunt mama copilului şi concubinul acesteia, informează B1 TV.

În apartamentul în care a fost găsit copilul locuiau mama acestuia împreună cu iubitul ei, dar şi cei doi fraţi ai băiatului, în vârstă de 12, respectiv 9 ani. Anchetatorii ajunși la fața locului au descoperit trupul fără viață al minorului, brăzdat de răni și vânătăi. Mama copilului a fost cea care a dat alarma puţin înainte de miezul nopţii. Femeia spune că şi-a găsit copilul mort în casă.

