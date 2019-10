Adolescentă din Cluj, bătută şi abandonată pe câmp. Fata refuză să colaboreze cu poliţiştii (VIDEO)

O fată de 16 ani din Cluj a fost găsită de poliţişti bătută şi abandonată pe un câmp. Adolescenta fusese dată dispărută de părinţi de vineri seara, informează B1 TV. Eleva a fost dusă la spital pentru investigaţii. Din păcate, ancheta în acest caz bate pasul pe loc, deoarece fata nu doreşte să colaboreze cu poliţiştii.

„Am fost sesizați cu privire la dispariția minorei vineri seara, în jurul orei 23.00, după ce părinții au făcut propriile investigații, însă nu au găsit-o pe minoră. Au fost derulate căutari în teren pe timp de noapte. Acestea au continuat în cursul zilei de sâmbătă, când, în jurul amiezii, minora a fost găsita în cadrul unei acțiuni de căutare cu efective mărite”, a declarat Carmen Jucan, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

