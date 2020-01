Incendiu violent în Cluj, din cauza unor artificii. Pompierii s-au luptat cinci ore cu flăcările (VIDEO)

Revelion de coşmar pentru o familie din Cluj. Flăcările au cuprins cu repeziciune o anexă gospodărească şi mai multe bunuri materiale. Cinci ore s-au chinuit pompierii să stingă flăcările, care riscau să ajungă şi la alte locinţe. Incendiul a pornit de la artificii folosite necorespunzător, spun pompierii citați de B1 TV.

Alertă maximă în noaptea de Revelion în Cluj. Incendiul s-a produs la miezul nopții, la un fânar și o anexă din localitatea Mera. În urma incendiului au ars peste 1.000 de baloți de paie. Pompierii au intervenit peste cinci ore pentru stingerea focului.

Sursă Video: Monitorul de Cluj

