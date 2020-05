Cluj: Ambulanță aflată în misiune, implicată într-un accident de circulație

Se pare că în Cluj-Napoca ghinioanele se țin lanț în ultima perioadă. După ce a fost confirmat un nou caz de coronavirus, o ambulanță a fost implicată într-un accident rutier iar asistenta de pe locul din dreapta a fost rănită.

Ambulanța a pătruns în intersecție pe culoarea roșie

O asistentă medicală a fost grav rănită în urma unui accident care a avut loc marți, pe trada Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca după ce ambulanța în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Ambulanța avea semnalele acustice și luminoase aprinse dar a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului și s-a izbit de un autoturism.

Potrivit IPJ Cluj, accidentul s-a produs la intersecția strada Avram Iancu cu strada Calea Turzii în care a fost implicat atât un autoturism cât și o ambulanță. Șoferul de pe ambulanță a pătruns în intersecție în timp ce semaforul indica culoarea roșie, având în funcțiune semnalele acustice dar și pe cele luminoase. Asistenta a fost preluată de un alt echipaj. În ambulanță nu se afla nici un pacient.

Asistenta care se afla pe locul din dreapta a suferit leziuni corporale și a fost transportată de urgență la spital.

Alt medic infectat cu covid-19

Tânărul medic din Cluj-Napoca a decis să facă public faptul că s-a infectat cu noul coronavirus pentru a trage un semnal de alarmă celor care încă mai cred că acest virus este o făcătură și a pivestit prin ce clipe a trecut.

„Da, bă, acest virus chiar există...Dacă mai cunoașteți persoane care fac pe interesanții că mu cred în “făcătura” aceasta, puteți să mă dați pe mine drept exemplu” , a povestit medicul.

Gabriel Bența a mai povestit cum printr-o conjunctură nefericită a intrat direct în contact cu o persoană infectată cu noul coronavirus.

“Probabil mulți dintre cei care mă cunosc știu deja, probabil alții nu(însă vor afla acum) , că acum aproximativ o lună și jumătate am fost și eu diagnosticat pozitiv cu acest faimos tip de virus SARS-CoV2.....Da acesta chiar există...Dacă mai aveți cunoștințe care fac pe deștepții și nu cred în “ făcătura asta mă puteți da pe mine ca exemplu. Multă lume mi-a scris așa că m-am gândit să împărtășesc acestă întâmplare și cu voi. Febra nu este una foarte mare, 38-38.2 grade Celsius, niște dureri de cap, urmate de niște fisoane, care au durat 2 zile. Atât . nimic altceva complicat. Printr-o întâmplare nefericită am ajuns să fiu victimă colaterală intr-un război care nu îmi aparține. Am dat mâna cu un individ care era infectat fără să știe cu acest virus care este foarte real” , a scris Gabriel pe pagina sa de facebook.

Pericolul COVID-19 nu a trecut. România se află în stare de alertă

Chiar dacă din data de 15 mai România a trecut de la stare de urgență la stare de alertă și măsurile impuse de autorități cu privire la noul coronavirus sunt ceva mai relaxate, nu este cazul să ne culcăm pe o ureche. Pericolul nu a trecut! Trebuie să fim prudenți, să păstrăm distanțarea socială, să ne spălăm și să ne dezinfectăm cât mai des mâinile și să purtăm obligatoriu masca de protecție.