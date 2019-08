Vești proaste pentru șoferii care mai sperau că luna aceasta vor fi deschiși câțiva kilometri din autostrada Lugoj - Deva la care se lucrează din 2013. Compania de drumuri a reziliat contractul lotului 3, dupa ce inițial autoritățile au refuzat recepția „din cauză că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice necesare".

Inaugurarea celor 21 de kilometri devine, astfel, incertă. Singura certitudine este că statul român va pierde definitiv garanţia de 4 ani.

Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii “Drumurile noastre” de pe B1 TV a intrat în posesia notei de reziliere a contractului, care este datată cu ziua de marți, 27 august.

Foto: B1.ro

“Era de așteptat. Practic, în lunile iunie-iulie am așteptat inaugurarea celor 43 de km de autostradă, singurii rămași în construcție. Se preciza inițial că până pe 15 august vom circula pe porțiunea aceasta de autostradă. A tercut și Sf Maria și nu s-a inaugurat nimic. Într-un final s-a deschis lotul 4 al autostrăzii, cei 21 de kilometri.

Noi am intrat în posesia notei de reziliere a contractului, care este din 27 august 2019.

Pentru noi, oamenii de rând care am fi vrut să mergem pe această autostradă sunt două posibilități: ori constructorul acționează în instanță Compania de drumuri și acest proces va dura un an sau doi și nu se vor deschide lucrările, ori, din ce știu, există în contract o clauză în care beneficiarul poate rezilia unilateral contractul. Ar fi bine pentru noi, românii, ca Ministerul Transporturilor și CNAIR să remedieze ce se întâmplă pe lotul 3 și, în cel mai fericit caz, să circulăm în 2-3 săptămâni pe autostradă”, spune Etveș.

