CNAIR cumpără servicii de transport cu elicopterul. În tot acest timp, infrastructura rutieră din România rămâne una dintre cele mai slabe din Europa (VIDEO)

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a închiriat servicii de transport cu elicopterul, anunță în exclusivitate jurnalistul Ștefan Etves, realizator B1TV. Vestea vine în contextul în care infrastructura rutieră din România, sectorul de activitate al Companiei de drumuri, este printre cele mai slabe din Europa, dacă nu chiar cea mai slabă.



CNAIR a cumpărat în trei rânduri astfel de servicii, arată documentele obținute de Ștefan Etveș. Două dintre facturi au fost eliberate în luna martie, pe vremea când instituția era condusă de Narcis Neaga, în timp ce o a treia factură este încheiată în luna august, moment în care compania de drumuri îl avea deja drept director pe Sorin Scarlat. Fiecare factură are o valoare individuală de 30.000 de euro, bani asigurați din bugetul de stat.



În aceste condiții, Ștefan Etveș a lansat o solicitare către CNAIR, în baza Legii nr. 544 din 201 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care vrea să lămurească următoarele aspecte:



- Cine a zburat cu aceste elicoptere?



- Care este motivul pentru care CNAIR a contractat acest tip de servicii?



- Cum a fost desemnată firma Dasson Helicopters să asigure aceste servicii?



- Până la ce dată este valabil acest contract de închiriere a elicopterelor?

