CNAIR, de RÂSUL INTERNETULUI după ce s-a lăudat că a plombat o GROAPĂ pe A2: ''O lucrare de finețe, se observă atenția la detalii... Ing. Dorel'' (FOTO)

A fost reluată circulația pe ambele benzi ale Autostrăzii Soarelui, pe sensul de mers București - Constanța, a anunțat triumfător, ca după o lungă bătălie, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. După atâția ani de promisiuni nerealizate și peticeli făcute în bătaie de joc, românii nu mai au resurse nici să se revolte. Așa că tot ce a urmat după anunțul CNAIR pe Facebook n-a fost decât un val de ironii și glume.

”Echipele DRDP București au intervenit astăzi de urgență pe sensul de mers București - Constanța al Autostrăzii Soarelui la km 14+300, pentru remedierea unei denivelări a structurii rutiere. Lucrările s-au încheiat, iar restricțiile au fost ridicate”, au anunțat reprezentanții CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Ei au explicat și de ce există o restricție de viteza de 80 km/h pe o porțiune de autostradă: ”Precizăm că porțiunea cuprinsă între km 12 +000 și km 36+000 a Autostrăzii Soarelui (A2) este construită din plăci de beton, care, pe timp de vară, pot suferi modificări din cauza căldurii”.

Cum au reacționat internauții la această ”mare realizare”?

”Ce frumos ati asfaltat! Ca afara!”

”O lucrare de finețe, se observă atenția la detalii... Ing. Dorel”

”V-ati pus cauciucuri de OFF-ROAD pentru Autostrada Soarelui !?”

”Am ajuns sa ne laudam ca am plombat o groapa...PE AUTOSTRADA!!! mai aveati putin si ii taiati panglica”

” Nu mai fotografiati asa ceva ca suntem in 2019 .... seamana cu petecele alea rosii sub forma de inimioara ce mi le lipea mama pe pantaloni cand cadeam in genunchi si rupeam blugii acum 25 de ani ....”

”Vouă va place cum arata?! Ati si platit pentru mizeria aia? Dar cu ce au nivelat, cu grebla?!”

”Ma voi ati angajat pe cineva de la Times New Roman? Cum puteti sa postati asa ceva? Sunteti penibili daca nu ati fumat ceva si asta e o gluma, e josnic!”