Cutremur în SRI: CNATDCU a decis retragerea titlului de doctor al generalului Dumitru Dumbravă (VIDEO)

Cutremur în SRI. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis retragerea titlului de doctor al generalului Dumitru Dumbravă, despre care jurnalista Emilia Șercan a scris, în PressOne, că și-a plagiat teza de doctorat.

”CNATDCU a decis ieri, în ședința de plen a Consiliului General, retragerea titlului de doctor a fostului generalul SRI Dumitru Dumbravă aka «câmpul tactic din justiție», despre care am scris în exclusivitate pe PressOne că a plagiat în teza de doctorat.

«Se confirmă existența plagiatului înscrisă în sesizare și se propune retragerea titlului de doctor acordat domnului Dumitru Dumbravă», se spune în decizia care a fost votată, cu o singură abținere motivată de un posibil conflict de interese; altfel ar fi fost unanimitate.

La circa o lună după ce am devoalat faptul că Dumitru Dumbravă a plagiat, acesta a plecat prin demisie din SRI, fiind trecut în rezervă conform procedurilor. Sursele mele mi-au declarat a acea vreme că plagiatul a fost cel care a generat demisia acestuia.

În interviul pe care care i l-am luat rectorului Adrian Ivan, acum un an, îl întrebam dacă SRI se va îndrepta împotriva celor care au fost angajații serviciului si care au plagiat pentru a recupera de la ei banii plătiți ca spor doctoral. Mi-a spus că asta va ține de Serviciul Juridic, cel pe care Dumbravă l-a condus ani de zile”, a scris Emilia Șercan, vineri, pe Facebook.

Generalul Dumitru Dumbravă, secretarul general al Serviciului Român de Informații, a plagiat aproape integral teza de doctorat pe care a susținut-o în urmă cu şapte ani la Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" (ANIMV). Lucrarea are una dintre cele mai sumare bibliografii văzute într-o teză de doctorat: doar 9 autori străini și 8 autori români, cărora li se adaugă diverse materiale publicate online.

Lucrarea sa a fost coordonată de generalul de brigadă (r.) prof. univ. dr. Constantin Onișor, fostul director al Școlii Doctorale a ANIMV.

În momentul în care a redactat lucrarea, Dumitru Dumbravă era colonel și avea funcția de director al Direcției Juridice din cadrul SRI.

