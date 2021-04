CNSU: Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, abilitate să emită Ordinul comun privind redeschiderea școlilor / Condițiile în care elevii revin în clase

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, miercuri, Hotărârea numărul 25, prin care Ministerul Sănătății și Ministerul Educației sunt abilitate să emită un Ordin comun privind reluarea anului școlar în condiții de siguranță.

Trebuie respectate următoarele prevederi:

a) permiterea participării zilnice cu prezență fizică la cursuri, a elevilor cu cerințe educaționale speciale, indiferent de clasă, în toate unitățile de învățământ care funcționează în localități în care nu este instituită măsura carantinei zonale, sub condiția respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2;

b) permiterea participării zilnice cu prezența fizică la cursuri a întregului efectiv al claselor a VIII-a și a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, în toate unitățile de învățământ care funcționează în localități în care nu este instituită măsura carantinei zonale, sub condiția respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2;

c) permiterea organizării orelor remediale, cu prezența fizică, în toate unitățile de învățământ care funcționează în localități în care nu este instituită măsura carantinei zonale, sub condiția respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Sorin Cîmpeanu și Florin Cîțu, despre redeschiderea școlilor

Săptămâna trecută, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că a propus eliminarea condiționării efectivelor înjumătățite pentru clasele terminale: „Posibilitatea prezenței fizice nediscriminatorii pentru elevii claselor terminale este cu atât mai importantă cu cât pentru aceștia va fi imposibilă recuperea în anul școlar următor, recuperarea pierderilor educaționale generate de criza sanitară”.

„A doua solicitare foarte importantă, care se adaugă scenariilor verde-galben-roșu, este aceea a deschiderii școlilor speciale cu prezență fizică”, mai preciza ministrul.

Pe 26 aprilie, premierul Florin Cîțu afirma că elevii vor reveni în clase conform scenariilor (verde, galben, roșu) deja cunoscute: „Ce e clar e că se redeschid școlile în scenariile pe care deja le avem. Trebuie să fie clar: școlile nu au fost închise, elevii au fost în vacanță, au fost cele două sărbători de Paște și a fost o vacanță. Nu s-a schimbat nimic, nu au fost închise. Elevii vin din vacanță în scenariile pe care le aveam dinainte”.