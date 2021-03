Coadă de sute de persoane la centrul de vaccinare de la Romexpo: Dozele de ser s-au epuizat sau au ajuns cu întârziere / Precizările CNCAV (VIDEO)

Sunt probleme în mai multe centre de vaccinare, unde dozele pentru rapelul cu serul de la Pfizer s-au epuizat sau au ajuns cu întarziere. Oamenilor programați li s-ar fi spus să revină mai târziu sau să aştepte, astfel că s-au format cozi imense în fata centrelor de imunizare. La centrul de la Romexpo, de exemplu, sute de persoane stau la coadă, la ora transmiterii acestei știri, așteptând să fie vaccinate. Reprezentanții Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare Anti-COVID-19 (CNCAV) au transmis, în jurul orei 15.40, că situația din Capitală s-a remediat întârizerile având legătură cu ”dinamica și volumul solicitărilor în ceea ce privește alocarea cantităților de vaccin către centrele de vaccinare”.

Dacă luni dimineață, oamenii au fost nevoiți să aștepte la acest centru din Capitală pentru că dozele au ajuns cu întârziere, la orele prânzului dozele de vaccin s-au epuizat, iar Institutul Cantacuzino a trebuit să trimită alte doze de ser la Romexpo. Astfel, la ora 15.00 abia începuse vaccinarea persoanelor care erau programate la ora 11.00, potrivit reporterului B1 TV.

În plus, în aceste condiții, este imposibil ca regula distanțării fizice să fie respectată de cei care stau la coadă.

De altfel, locuitorii Bucureștiului sunt printre românii care manifestă cel mai mare interes pentru vaccinarea anti-COVID-19. Așa se face că dozele de vaccin sunt epuizate rapid în Capitală, motiv pentru care multe persoane ajung să se programeze în centre de vaccinare din județele din apropierea Bucureștiului.

