Cod galben de caniculă în Capitală și în 14 județe. Ploi torențiale, vijelii sau chiar grindină sunt așteptate în alte zone din țară (VIDEO)

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de tip cod galben, ce sunt valabile în jumătate de țară. Practic, dacă o parte a României este sub cod galben de caniculă, în alte zone este de așteptat să existe episoade de poli torențiale, vijelii sau, și mai mult decât atât, chiar grindină, potrivit B1 TV.

