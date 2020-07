Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru 28 de județe din nordul, centrul și vestul țării, valabilă diminică, 12 iulie, între orele 6.00 și 18.00.

ALERTĂ ÎN ROMÂNIA! MARE ATENȚIE! HACKERII CER BANI ÎN NUMELE CELEBREI CÂNTĂREȚE, PE INTERNET. MULȚI ROMÂNI ȘI-AU LUAT ȚEAPĂ

În intervalul menționat, în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și nordul Moldovei, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de peste 65...75 km/h, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și izolat 40 l/mp.

Totodată, meteorologii precizează că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi în nord-vestul teritoriului încă din a doua parte a zilei de sâmbătă, 11 iulie.

Foto: meteoromania.ro

De asemenea, potrivit ANM, în cursul zilei de sâmbătă, în zonele de câmpie disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Pe de altă parte, duminică, în regiunile vestice, nordice și centrale vremea se va răci semnificativ, dar în cele sud-estice disconfortul termic se va menține accentuat, iar la amiază indicele temperatură-umezeală (ITU) va mai atinge pragul critic de 80 de unități.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Oana Păduraru, meteorolog de serviciu ANM, a explicat că de la începutul săptămânii viitoare temperaturile vor scădea simţitor, chiar şi cu 10 grade Celsius şi vor reveni ploile torenţiale şi vijeliile.

”În ceea ce privește regimul termic în următoarele zile, mâine (duminică – n.r.), odată cu pătrunderea unui front atmosferic pe teritoriul țării noastre, în regiunile intracarpatice, valorile termice vor fi în scădere semnificativă, chiar cu peste 10 grade față de temperaturile care se înregistrează astăzi. Răcirea va continua și pe parcursul zilei de luni în restul teritoriului. Astfel, luni, maximele termice nu vor mai depăși, în mare parte din țară 25 de grade. Aceeași tendință va fi și în Capitală: astăzi și mâine va fi în continuare vreme călduroasă, cu 33-34 de grade în orele amiezei și disconfort termic ridicat, după care luni, ne așteptăm la o răcorire a vremii. Temperatura aerului, la amiază va fi în jur de 24 de grade. La valori modeste se va menține și pe parcursul zilei de marți, iar apoi, treptat și ușor vor începe să crească din nou temperaturile în toate zonele țării, dar deocamdată nu vorbim încă, din nou, de vreme călduroasă sau de caniculă”, a explicat meteorologul Oana Păduraru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.