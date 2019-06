După perioada de caniculă, revin fenomenele extreme. România se topeşte în aceste zile şi singurele momente de răcorire vor fi furtunile. Meteorologii au emis cod galben de vijelii şi grindină valabilă pentru toată ţara. În plus, indicele de disconfort termic va depăşi din nou pragul critic.

Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în cea mai mare parte a țării şi în zilele următoare, iar disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii.

Astfel, până miercuri la ora 23, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei și local în Oltenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 l/mp și pe arii restrânse 40...60 l/mp.

