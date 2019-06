Se întorc furtunile. Meteorologii au emis cod portocaliu de averse însemnate cantitativ pentru mai bine de jumătate de țară.

Astfel, în interval 27 iunie, ora 13 – 28 iunie, ora 01 se vor semnala intensificări puternice ale vântului, vijelii, grindină, cantități de apă însemnate.

La începutul intervalului în Moldova și Maramureș, apoi și în Transilvania, Crișana, local în Banat și nord-estul Munteniei, vor fi perioade în care vântul va avea intensificări puternice, cu rafale, în general, de 80...100 km/h, vor fi vijelii, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. Îndeosebi în nord-vestul teritoriului se va semnala grindină de dimensiuni medii și mari, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 40 l/mp și izolat 50...60 l/mp.

