Vreme severă în Capitală. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare cod portocaliu de furtună pentru București, valabilă până la ora 11.30.

Potrivit meteorologilor, în acest interval se vor semnala averse ce vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, în special în nordul și estul orașului.

În același timp, până la ora 11.45, este în vigoare o avertizare cod portocaliu pentru localitățile Brănești, Glina, Popești-Leordeni din județul Ilfov.

În aceste zone vor fi averse ce vor cumula 35...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări ale vântului.

