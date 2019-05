Oamenii de ordine sunt în alertă după ce un ATM al BCR de pe Bulevardul Theodor Pallady a fost făcut praf, luni dimineaţă, prin detonare cu substanţe asemănătoare celor utilizate în atacurile teroriste de la Bruxelles sau Paris, scrie Adevărul.

Poliţiştii bucureşteni au ajuns la faţa locului imediat, au izolat zona şi au constatat că ATM-ul a fost făcut praf cu tot cu o parte din sediul băncii, iar banii au dispărut. Nu asta i-a surprins însă foarte tare pe anchetatori. Cercetările au scos la iveală faptul că hoţii au folosit, în premieră în România, o substanţă explozivă artizanală foarte puternică folosită de jihadişti în atacuri. „Mama lui Satan” se numeşte. Conform anchetatorilor această metodă de aruncare în aer a bancomatelor este una tot mai preferată de bandele de români care acţionează în ţară însă până acum hoţii foloseau butelii de aragaz pentru a arunca în aer bancomatele.

Cum au operat bandiții? Odată ajunşi în faţa bancomatului, în jurul orei 4.00, hoţii au forţat fanta de ieşire a bancnotelor, au introdus un fel de lopăţică de lemn cunoscută sub numele de „paletă de pizza“, cu explozivul fixat pe vârf. Pe „paletă de pizza“ a fost montatat în prealabil un declaşator care a provocat explozia la comanda hoţilor după ce aceştia au ajuns la o distanţă sigură.

Hoţii au dispărut în mai puţin de două – trei minute de la deflagraţie.



Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.