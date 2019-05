Premierul în România! Meteorologii au emis cod roșu de tornadă în județul Sălaj.

Avertizarea este valabilă marți, de la ora 15:20 la ora 16:00, poatrivit unui comunicat ANM.

Localitățile vizate sunt Zalău, Jibou, Hereclean, Creaca, Mirșid, Crișeni/

Se vor semnala : vânt puternic cu aspect tornadic, GRINDINĂ de MARI dimensiuni, descărcări electrice frecvente, averse torențiale ce vor cumula 25...35 l/mp.

