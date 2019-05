Este cod roşu de inundaţii în judetul Bistriţa-Năsăud. Pompierii sunt pregătiţi să înceapă evacuarea în orice clipă, după ce populaţia a fost avertizată prin Ro-Alert. În ultimele 24 de ore, ploile au făcut prăpăd în 22 de localităţi.

Avertizarea a fost emis de hidrologi pentru cursul superior al râului Dipşa şi este în vigoare vineri de la ora 9.00 până la ora 15.00. Totodată, până la ora 12.00 râurile din bazinul hidrografic Şieu-bazin superior, judeţul Bistriţa-Năsăud, sunt sub cod portocaliu de inundaţii.

Populaţia din mai multe comune din acest judeţ au primit mesaje prin sistemul Ro-Alert prin creşterea debitelor râurilor şi pericolul apariţiei unor inundaţii.

În ultimele zile, în mai multe judeţe din centrul ţării au apărut probleme cu inundaţiile din cauza ploilor abundente.

Vineri, în judeţul Maramureş, ministrul de Interne, Carmen Dan, efectuează o vizită de lucru pentru a vedea situaţia de după inundaţiile de săptămâna aceasta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.