CODUL marcat pe OUĂ – ce semnifică? Cifra 3 este PERICULOASĂ! Campanie de conștientizare pentru populație (FOTO)

Puțini consumatori știu că pe piață există 4 tipuri de ouă. Acestea sunt numerotate în funcție de locul în care au fost crescute găinile de la care provin.

Din păcate, statisticile arată că în România, 60% dintre găinile crescute în sistem industrial sunt ținute în cuști foarte mici, care, deși sunt aprobate din punct de vedere legal, nu le asigură condițiile de bază pentru bunăstarea lor, scrie Libertatea.

Ouăle provenite de la aceste păsări sunt numerotate cu cifra 3.

0-Provin de la găini crescute ecologic

1- provin de la găini crescute in aer liber

2- provin de la găini crescute crescute la sol, in hale

3- provin de la găini crescute crescute in baterii, suprapuse

Ouale din primele doua categorii sunt considerate cele mai sanatoase.

De știut că dupa aceasta cifra este notata tara de origine, apoi judetul si la final numarul de ordine. Ex: 0ROIF111

Sub acest cod este trecut termenul de valabilitate.

Mai multe ONG-uri au pornit o campanie de conștientizare a populației cu privire la ce pun în farfurie. Astfel, la metroul bucureștean au apărut afișe cu informații despre proveniența oului cumpărat din supermarket.

foto: libertatea

