Col. Florin Șperlea: Ca fiecare cetățean în parte, și militarii sunt supuși dezinformării / Cum a demontat un articol bazat pe „o minciună prin omisiune” despre trupele române din Mali, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Colonelul Florin Șperlea, redactor-șef la Observatorul Militar, a recunoscut că militarii sunt și ei supuși dezinformării, „ca fiecare cetățean în parte”. În direct pe B1 TV, sâmbătă, la „Check Media” cu Alexandru Rotaru, el a comentat fake news-urile din mediul online care vizează Armata României și nu numai, pornind de la un articol care a fost construit pe „o minciună prin omisiune”, purtând titlul „Militarii români din mijlocul loviturii de stat din Mali primesc o diurnă de 1,28 dolari pe zi”. „Eu îi invit pe telespectatori întotdeauna la un mic îndreptar de igienă virtual”, a afirmat col. Florin Șperlea.

