Col. medic dr. Narcis Tănase: Școala trebuie să înceapă. Pentru familiile copiilor e un pericol, dar mai degrabă teoretic / Dramatic a fost la începutul epidemiei. Nesiguranța a avut un mare impact psihologic (VIDEO)

Col. dr. Narcis Tănase, medic în Secția ATI a Spitalului Militar ROL 2 COVID-19 ”Ana Aslan”, a vorbit miercuri, pentru B1 TV, despre evoluția epidemiei de coronavirus în România, lupta personalului sanitar cu SARS-CoV-2 și despre redeschiderea școlilor în acest context. Tănase a susținut că i-a fost greu mai ales la începutul pandemiei, când existau foarte puține informații certe despre acest virus și modul în care ar trebui combătut. Nesiguranța a avut un mare impact psihologic. Acesta a mai afirmat că școlile ar trebui redeschise, ce-i drept în condiții speciale, de la 14 septembrie. A mai precizat, de asemenea, că pericolul de infectare există mai degrabă pentru familiile copiilor, decât pentru aceștia, dar „cred că e mai degrabă teoretic”.

Col. dr. Narcis Tănase, medic la Secția ATI a Spitalului Militar ROL 2 COVID-19 ”Ana Aslan”, a susținut că anul școlar trebuie deschis pe 14 septembrie, chiar și în contextul epidemiei de coronavirus, deoarece copiii au foarte mult de suferit de pe urma lipsei școlii și a interacțiunilor.

Acesta a mai precizat că un pericol de contaminare cu SARS-CoV-2 ar putea exista mai mult pentru familiile copiilor, decât pentru aceștia, dar pericolul e mai degrabă unul „teoretic”.

Întrebat dacă el ar redeschide școlile de la 14 septembrie, medicul a răspuns: „Categoric da. Copiii suferă foarte mult prin faptul că nu merg la școală. Ar trebui în condiții de protecție, cu mască al personalului didactic și, eventual, al lor. La ei poate va fi mai dificil. Și în condiții de siguranță epidemiologică, lucru de care colegii epidemiologi le pot statua. Pentru familiile copiilor există un pericol, dar cred că e mai degrabă teoretic”.

Acesta a mai precizat că, după știința sa, copiii și tinerii fac „forme foarte ușoare” de boală.

Tănase a susținut că Spitalul Militar ROL II a fost construit de la zero prin eforturi deosebite, iar secția de Terapie Intensivă oferă pacienților COVID-19 îngrijiri la cele mai înalte standarde. Spitalul Militar Central a publicat marți, un material video ce prezintă activitatea medicilor de acolo, inclusiv a lui Tănase.

