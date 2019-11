Cola și țigări. Așa se întreținea o asistentă într-o ambulanță, chiar în timpul unei intervenții de urgență (VIDEO)

Imagini revoltătoare filmate într-o ambulanţă din Bihor. Asistenta care se afla în cabina ambulanţei a fost surprinsă în timp ce fuma chiar în timpul unei intervenţii de urgenţă.



Asistenta de la Serviciul de Ambulanţă Bihor, a devenit, fără voia ei, personajul principal al unui scandal. Din imagini se observă cum aceasta fumează în cabina autospecialei, deşi nu este permis.

Imaginile au fost făcute publice, cel mai probabil, de către colegul ei de echipaj, ambulanţierul de la volan, cei doi provocând un scandal imens în interiorul Serviciului de Ambulanţă Bihor.

Potrivit managerului SAJ Bihor, între cei doi angajaţi există o relaţie ostilă, asistenta dorind ca ambulanţierul să fie înlocuit. De asemenea, nu este pentru prima dată când aceasta solicită schimbarea colegului de echipaj, fiind înregistrate de-a lungul timpului 4 solicitări din partea acesteia.

